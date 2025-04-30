Як вибрати та почистити спаржу, щоб не зіпсувати смак: поради від шеф-кухаря
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Щоб спаржа вийшла смачною, її потрібно правильно очистити
Спаржа – сезонний делікатес, який багато хто уникає готувати через страх зіпсувати її смак. Shuba розповідає, як обрати та почистити спаржу, щоб вона залишилась свіжою та пружною.
Шеф-кухар Володимир Ярославський радить звертати увагу на коротші та товстіші паростки, які повинні бути свіжими та пружними.
Перед тим як готувати, спаржу слід правильно почистити. Ось що потрібно зробити:
- Перед очищенням помийте спаржу.
- Перевірте нігтем 1-2 паростки на щільність шкірки, починаючи від нижньої третини. Коли ваш ніготь легко прориватиме верхню плівку – там вже не потрібно зрізати. Таким чином ви визначаєте, звідки потрібно зачищати паростки.
- Візьміть овочерізку, обережно та неглибоко знімайте тільки верхню та тверду плівочку.
- Далі видаляємо твердий низ. Поставте ніж на низ спаржі, наприклад, на 1 см від зрізу й натисніть на нього. Якщо ви відчули, що лезо не продавлюється, ставте ніж поступово вище, поки не відчуєте що ніж продавлює стебло. Тоді ви можете відрізати твердий низ.
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