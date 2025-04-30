Щоб спаржа вийшла смачною, її потрібно правильно очистити

Спаржа – сезонний делікатес, який багато хто уникає готувати через страх зіпсувати її смак. Shuba розповідає, як обрати та почистити спаржу, щоб вона залишилась свіжою та пружною.

Шеф-кухар Володимир Ярославський радить звертати увагу на коротші та товстіші паростки, які повинні бути свіжими та пружними.

Перед тим як готувати, спаржу слід правильно почистити. Ось що потрібно зробити: