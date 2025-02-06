Круасани з шоколадом – це поєднання хрусткої, тонкої скоринки і ніжного, шоколадного наповнення, яке не залишить байдужим. Вони ідеально підходять для сніданку або легкого перекусу до чаю. Під час випікання їхній аромат заповнить увесь дім, створюючи атмосферу затишку та тепла.

Інгредієнти:

тісто:

пшеничне борошно – 250 г;

холодне масло – 120 г;

сухі дріжджі – 7 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 20 г;

сметана 18% – 100 г;

начинка:

коричневий цукор – 80 г;

гіркий шоколад – 70 г;

м'яке масло – 50 г;

какао – 2 чайні ложки;

додатково:

яйце для змащування;

цукор для посипання.

Спосіб приготування:

Перелийте сметану в миску, додайте дріжджі і цукор, добре перемішайте. Миску поставте на більшу миску з теплою водою, накрийте серветкою і залиште на 15 хвилин, пишуть Siostry pszczoły.

В кухонний комбайн насипте борошно, додайте порізане кубиками масло і готові дріжджі. Змішайте все до отримання однорідного тіста. Перекладіть тісто в миску і замішуйте руками приблизно 6-7 хвилин. Сформуйте з тіста кулю і покладіть її в миску. Накрийте харчовою плівкою або серветкою і поставте в холодильник на 2 години.

Шоколад поріжте дрібно. Покладіть його в кухонний комбайн разом з маслом, цукром і какао. Змішуйте до однорідної маси.

Застеліть деко пергаментним папером. Тісто замісіть і розділіть на 2 частини. На присипаній борошном поверхні розкачайте першу частину тіста в широкий прямокутник (приблизно 40x15 см). Якщо хочете, можете розкачати тісто у коло і порізати на трикутники, як піцу. Намастіть частину шоколаду, залишаючи 1 см від краю без начинки. Наріжте тісто на трикутники, вийде приблизно 10-12 трикутників. Загорніть кожен трикутник в рогалик і викладіть їх на підготовлене деко з відстанню між ними.

Накрийте серветкою і залиште на 20 хвилин для підйому тіста. Так само підготуйте другу частину тіста. За цей час розігрійте духовку до 190°C. Кожне деко випікайте окремо. Перед випіканням змастіть рогалики збитим яйцем і посипте цукром. Випікайте близько 15 хвилин до гарного підняття і золотистого кольору.