Турецька пахлава – це справжній кулінарний шедевр, який поєднує в собі солодкість меду, хрусткість горіхів та ніжність тіста. Цей десерт має давню історію і є символом гостинності в Туреччині. Приготувати пахлаву вдома не так складно, якщо знати правильний рецепт та кілька секретів.

Інгредієнти:

пшеничне борошно – 500 г;

яйце куряче – 1 шт.;

молоко – 1 стакан;

дрібка солі;

вершкове масло – 250 г;

волоські горіхи – 300 г;

цукрова пудра – 300 г;

кориця – ½ ч. л.;

цукор – 1 стакан;

вода – 1 стакан;

мед – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Просійте необхідну кількість борошна в миску. Додайте дрібку солі і перемішайте. У центрі борошна зробіть лунку і додайте туди всі рідкі компоненти тесту: тепле молоко, яйце, розтоплене вершкове масло (50 г). За допомогою виделки, підсипаючи борошно з країв лунки в центр, почніть замішувати тісто, пишуть «Два гуся».

Тісто має вийти м’яким, еластичним і не липким, і вся відміряна кількість борошна повинна увійти в тісто. Якщо під час замісу ви відчуваєте, що тісто занадто сухе і не може увібрати все борошно, додайте невеликими порціями тепле молоко.

Готове тісто викладіть на присипану борошном поверхню і ретельно вимісіть протягом 7-10 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук і поверхні. Потім покладіть тісто в пакет і залиште на 30 хвилин для відпочинку.

Для начинки подрібніть горіхи на дрібні шматочки. Перемішайте їх з цукровою пудрою та корицею. Відпочиле тісто розділіть на 23 шматочки, кожен розміром з кульку для пінг-понгу. Накрийте тісто рушником, щоб воно не висихало. Візьміть один шматочок, розкачайте його тонко в коло. Змастіть тісто розм’якшеним вершковим маслом і посипте начинкою.

Для формування пахлави: використовуючи тонку паличку (наприклад, китайську), скрутіть тісто в рулет. Потім зберіть його в гармошку, зніміть з палички і заправте кінці всередину. Повторіть цей процес для кожного шматочка тіста. Зроблені шматочки викладіть на застелений пергаментом деко, накрийте рушником, щоб тісто не висихало.

Коли всі шматочки будуть готові, змастіть їх яєчним жовтком, змішаним з ложкою води. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці 10-15 хвилин. Потім зменшіть температуру до 160–170°C, дістаньте деко, змастіть пахлаву розтопленим вершковим маслом і поверніть в духовку. Випікайте ще 50-60 хвилин до золотистої скоринки.

Поки пахлава випікається, приготуйте сироп. Для цього в гарячу воду додайте цукор і ложку меду. Розчиніть цукор, доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні 15 хвилин. Гарячу пахлаву залийте сиропом і залиште при кімнатній температурі на 5-6 годин, накривши плівкою.