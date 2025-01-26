Ніжний та пухкий медовий рулет. Рецепт дня0
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Цей бісквітний рулет – чудовий десерт, який підійде як до ранкового чаю, так і для частування гостей. Його приготування не потребує багато часу. Ніжне медове тісто гармонійно поєднується з кремовою начинкою.
Інгредієнти:
для тіста:
для крему:
Відокремте білки від жовтків. До білків додайте дрібку солі і збивайте міксером до утворення піни. Поступово додавайте цукор, не припиняючи збивати, пише Shuba.
Додайте жовтки і збийте до густої піни. Додайте мед і збийте ще раз до утворення однорідної маси.
У масу просійте борошно з розпушувачем і перемішайте лопаткою. В кінці налийте олію й розмішайте до однорідності.
Деко застеліть пергаментом, вилийте на нього тісто і розрівняйте лопаткою. Поставте випікатися в розігріту до 180°C духовку на 18-20 хвилин.
Готовий корж гарячим скрутіть рулетом разом із пергаментом і залиште охолоджуватись.
Приготуйте крем. Збийте охолоджені вершки до пишності. Додайте цукрову пудру, сметану, ванільний цукор і збийте до стійкої піни.
Охолоджений корж розкрутіть, пергамент видаліть і зріжте краї. Перекладіть корж на чистий пергамент, змастіть його кремом і знову закрутіть у рулет.
Зверху змастіть рулет кремом, який залишився. Посипте крихтою, зробленою з обрізків із коржа. Покладіть в холодильник на кілька годин. Потім рулет наріжте і подавайте з кавою або чаєм.