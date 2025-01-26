Цей бісквітний рулет – чудовий десерт, який підійде як до ранкового чаю, так і для частування гостей. Його приготування не потребує багато часу. Ніжне медове тісто гармонійно поєднується з кремовою начинкою.

Інгредієнти:

для тіста:

яйця курячі – 3 шт.;

сіль – 2 г;

мед – 3 ст. л.;

цукор – 80 г;

борошно пшеничне – 160 г;

розпушувач – 10 г;

олія – 2 ст. л.;

для крему:

вершки 33% – 200 мл;

сметана 20% – 350 г;

цукрова пудра – 100 г;

цукор ванільний – 10 г .

Спосіб приготування:

Відокремте білки від жовтків. До білків додайте дрібку солі і збивайте міксером до утворення піни. Поступово додавайте цукор, не припиняючи збивати, пише Shuba.

Додайте жовтки і збийте до густої піни. Додайте мед і збийте ще раз до утворення однорідної маси.

У масу просійте борошно з розпушувачем і перемішайте лопаткою. В кінці налийте олію й розмішайте до однорідності.

Деко застеліть пергаментом, вилийте на нього тісто і розрівняйте лопаткою. Поставте випікатися в розігріту до 180°C духовку на 18-20 хвилин.

Готовий корж гарячим скрутіть рулетом разом із пергаментом і залиште охолоджуватись.

Приготуйте крем. Збийте охолоджені вершки до пишності. Додайте цукрову пудру, сметану, ванільний цукор і збийте до стійкої піни.

Охолоджений корж розкрутіть, пергамент видаліть і зріжте краї. Перекладіть корж на чистий пергамент, змастіть його кремом і знову закрутіть у рулет.

Зверху змастіть рулет кремом, який залишився. Посипте крихтою, зробленою з обрізків із коржа. Покладіть в холодильник на кілька годин. Потім рулет наріжте і подавайте з кавою або чаєм.