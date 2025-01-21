Щоб меренга вийшла ідеальною, використовуйте тільки свіжі яйця кімнатної температури. Також важливо обережно відокремити білки від жовтків, бо навіть маленька крапля жовтка може зіпсувати текстуру меренги і зробити її менш стабільною.

Для крему варто використовувати крем-фреш з 35% жирності замість звичних кондитерських вершків (33%) чи жирної сметани (20%). Так крем буде густішої консистенції, пише Shuba.

Інгредієнти:

для начинки:

крем-фреш 35% – 250 г;

чорний шоколад – 100 г;

вишня – 150 г;

для меренги:

яєчний білок – 5 шт.;

какао-порошок – 4 ч. л.;

цукор – 280 г;

крохмаль картопляний – 1 ч. л.;

лимон, сік – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Готуємо меренгу. Спочатку відокремлюємо білки від жовтків. У сухій чистій мисці збиваємо білки до стійкої піни. Потім поступово, по 1 чайній ложці, додаємо цукор, продовжуючи збивати, поки маса не стане густою та блискучою. В кінці додаємо лимонний сік, какао-порошок і картопляний крохмаль. Акуратно перемішуємо до однорідної текстури.

Розігріваємо духовку до 160°C. Форму 27×33 см застеляємо пергаментом. Рівномірно розподіляємо білкову масу по пергаменту лопаткою.

Поміщаємо деко в розігріту духовку і випікаємо 10 хвилин. Після цього зменшуємо температуру до 110°C і випікаємо ще 30 хвилин.

Підсипаємо пергамент какао через дрібне сито. Перевертаємо спечений корж на посипаний какао лист і залишаємо охолоджуватися протягом 10-15 хвилин.

Готуємо шоколадний крем. Розтоплюємо шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Додаємо до нього крем-фреш 35% і обережно перемішуємо до однорідної маси. Крем-фреш при цьому не згортається і має густу кремову консистенцію. Поставимо крем в холодильник до повного охолодження, а потім збиваємо міксером до пишності.

Наносимо шоколадний крем на меренговий корж, залишаючи по 1-2 см з боків. Рівномірно викладаємо зверху вишні – розморожені, консервовані або свіжі.

Обережно, використовуючи пергамент, згортаємо корж у рулет і посипаємо какао через дрібне ситечко. Ставимо рулет у холодильник на 2 години для стабілізації.