Класичне тірамісу можна зробити більш святковим, якщо використати головний і улюблений багатьма фрукт – мандарин. Такий десерт не містить багато цукру і він точно сподобається кожному. Рецепт Кate.nora.blog.

Інгредієнти:

печиво савоярді – 200 г;

сир маскарпоне – 500 г;

вершки 33% – 300 г;

мандарини – 300 г;

цукрова пудра – 110 г;

розмарин, гілочка – 1 шт.

Спосіб приготування:

Почистьте 200 грамів мандаринів, перебийте їх блендером до стану пюре.

Вершки збийте з цукровою пудрою до пишної маси, додайте маскарпоне і обережно вимішайте до однорідності.

Візьміть роз’ємну форму, частину печива розламайте навпіл. Якщо форма вузького діаметру, можна не ламати — крему має вистачити, щоб заповнити її всю.

Вмочуйте печиво (стороною без цукру) в мандаринове пюре і виставте по периметру форми (змоченою частиною всередину).

На дно форми викладіть трохи крему. Савоярді вмочіть в мандаринове пюре з обох боків і викладіть шар на крем.

Зверху викладіть шар крему, потім ще шар печива і знову крем.

Наповнюйте, доки не досягнете верху форми. Прикрасьте кремом і розмарином.

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