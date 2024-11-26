Швидке мандаринове тірамісу. Рецепт дня0
Класичне тірамісу можна зробити більш святковим, якщо використати головний і улюблений багатьма фрукт – мандарин. Такий десерт не містить багато цукру і він точно сподобається кожному. Рецепт Кate.nora.blog.
Інгредієнти:
Почистьте 200 грамів мандаринів, перебийте їх блендером до стану пюре.
Вершки збийте з цукровою пудрою до пишної маси, додайте маскарпоне і обережно вимішайте до однорідності.
Візьміть роз’ємну форму, частину печива розламайте навпіл. Якщо форма вузького діаметру, можна не ламати — крему має вистачити, щоб заповнити її всю.
Вмочуйте печиво (стороною без цукру) в мандаринове пюре і виставте по периметру форми (змоченою частиною всередину).
На дно форми викладіть трохи крему. Савоярді вмочіть в мандаринове пюре з обох боків і викладіть шар на крем.
Зверху викладіть шар крему, потім ще шар печива і знову крем.
Наповнюйте, доки не досягнете верху форми. Прикрасьте кремом і розмарином.
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