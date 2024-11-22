Дотримуючись цих рекомендацій, ви легко оберете найсмачніші мандарини, які порадують вас та вашу родину

Знайти солодкий мандарин часом схоже на гру в лотерею. Одні намагаються визначити його смак за кольором шкірки, інші орієнтуються на розмір. У цих підходах є певний сенс, але головне – знати на які ознаки потрібно дивитися і які сорти краще брати, пише УНІАН.

Найсолодші сорти мандаринів

«Клементин» – популярний сорт, гібрид апельсина і мандарина, родом з Алжиру. Плоди яскраво-помаранчеві, сплющеної форми знизу і зверху, солодкі та соковиті. Вирощують ці мандарини у Марокко, Іспанії, Італії, Алжирі. Зʼявляється цей сорт на полицях із жовтня. «Муркотт» – гібрид танжерина та мандарина, який також називають «медовим». Родом із Флориди (США). Теж солодкий, але менш соковитий. Часто в ньому багато дрібних кісточок. Везуть цей сорт із різних країн, продається з листопада. «Уншіу» (відносять до сорту «Сатсума») – сорт родом із Китаю, вирощують його в багатьох країнах, привозять часто з Грузії. Плоди округлі, сплюснуті, з яскраво-помаранчевою шкіркою, трохи горбистою, яка легко відділяється. Плоди часто непоказні та матові – їх не обробляють воском. Цей сорт м'ясистий і солодкий, але з легкою кислинкою. Ці мандарини без кісточок. А найкращий час для покупки – середина грудня.

Зазвичай мандарини, які дозрівали в теплому кліматі, солодші за ті, що дозрівали в холодному.

Як відрізнити солодкі мандарини від кислих зовні

Окрім сорту, є три основні критерії, які допоможуть визначити солодкість мандарина: