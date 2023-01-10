Мандарин із тих рослин, крону яких потрібно формувати

Домашнє мандаринове дерево за популярністю поступається тільки лимону. У домашніх умовах воно не сягає такої висоти, як у природі, виростаючи лише до 1,5-2 м. Плоди домашнього мандарина за смаковими якостями поступаються плодам садового мандарина, проте деревце, обвішане жовто-помаранчевими кульками, виглядає дуже привабливо. Крім того, цвітіння мандарина теж є чарівним і супроводжується дивовижними пахощами. «Флорист-Х» розповідає, які сорти мандарина краще обрати для домашнього вирощування, як проростити саджанець з кісточки, а також як доглядати деревце, щоб воно дало плоди.

Які сорти обрати

У домашніх умовах краще вирощувати такі види та сорти мандарина:

«Уншіу» – скороплідний урожайний, розгалужений і рясно квітучий сорт, який є низькорослим деревом із розлогою кроною з грушоподібними безсім’яними плодами; в умовах додаткового штучного освітлення може рости безперервно;

– скороплідний урожайний, розгалужений і рясно квітучий сорт, який є низькорослим деревом із розлогою кроною з грушоподібними безсім’яними плодами; в умовах додаткового штучного освітлення може рости безперервно; «Коване-вассе» – велике деревце, що неохоче гілкується, але рясно квітне, з товстими гілками, середніми за розміром помаранчево-жовтими плодами;

– велике деревце, що неохоче гілкується, але рясно квітне, з товстими гілками, середніми за розміром помаранчево-жовтими плодами; «Шива-Мікан» – ранньостиглий, рясно квітучий і швидко зростаючий компактний мандарин;

«Мед» (Murcott) – рідкісний сорт компактного мандарина, який дозріває влітку і вирізняється солодкою, як мед, і запашною м’якоттю плодів.

Як виростити мандарин з кісточки

Перш ніж посадити насіння мандарина, його загортають на кілька днів у злегка вологу марлю або серветку. Підтримуйте вологість тканини весь час, поки йде процес набубнявіння насіння. Замість марлі або тканини можна використовувати гідрогель. Насіння від щойно з'їденого мандарина потрібно сіяти в ґрунт відразу ж, не замочуючи.

Навіть якщо ви будете вирощувати лише одне дерево, замочіть не менше десятка насінин. Деякі кісточки можуть не прорости, частина саджанців може загинути від хвороб, а деякі сіянці не переживуть пересадки.

Щойно насіння наклюнеться, його висаджують у скляночки об'ємом 200 мл або в миски завглибшки не більше 9 см із дренажними отворами, наповнені субстратом із дернової землі (3 частини), перегною, піску й листової землі (по 1 частині) з додаванням кількох жмень глини. Готувати субстрат доведеться власноруч, оскільки до складу будь-якого купованого ґрунту входить торф, що протипоказаний мандарину. На дно скляночок під субстрат потрібно помістити шар керамзиту або дрібних камінчиків. Насіння заглиблюють у вологий ґрунт на 4 см. Посіви утримують при температурі +20-25°С. Сходи з’являються переважно упродовж 3-4 тижнів.

Якщо ви сіяли насіння в загальну посудину, то в стадії формування у сіянців чотирьох листочків потрібно розпікірувати їх по окремих скляночках. Іноді з однієї насінини може вирости дві рослини, оскільки багатозародковість насіння для цитрусових культур цілком звичайне явище. У цьому випадку саджанці мандарина потрібно обережно розділити (у кожного з них своя коренева система) і розсадити. Якщо один сіянець значно слабкіший за інший, ним краще пожертвувати: відщипніть його, щоб він не заважав розвиватися міцнішій рослині.

Наступну пересадку сіянців здійснюють, коли їхнє коріння заповнить весь об’єм скляночки. За посудину можна використовувати горщик невеликого розміру. Посадка мандарина в горщик здійснюється способом перевалки сіянця разом із земляною грудкою.

Умови вирощування мандарина

Умови вирощування мандарина в домашній обстановці мають бути максимально наближені до природних. Мандарин любить сонце, тому найкраще місце для нього – вікно, що виходить на південь, за умови, що взимку температура в приміщенні не опуститься нижче +14°С. Улітку рослину можна тримати на балконі або лоджії, однак у пополудневі години його потрібно від сонячних променів захищати фіранкою з легкої тканини або марлі. Сприятливою температурою для розвитку, бутонізації та цвітіння мандарина вважається проміжок від +16 до +18°С при вологості повітря 60%, однак деревце може рости та плодоносити навіть при +40°С.

Полив мандарина

Догляд за мандарином передбачає регулярний полив рослини в міру висихання верхнього шару ґрунту в горщику. У жодному разі не допускайте пересихання земляної грудки наскрізь. Поливають мандарин відстояною впродовж доби у відкритому посуді водою кімнатної температури. Узимку воду для поливу бажано підігріти до +30-35°С, а влітку її можна відстоювати на сонці.

За умов коливання вологості повітря мандарин, особливо в літню спеку, потребує щоденного обприскування. Один раз на місяць його необхідно мити під душем із милом, прикривши поліетиленом стовбур рослини та ґрунт у горщику. Це слугує також профілактикою від шкідників.

Підживлення мандарина

У період спокою, взимку, мандарин підживлення не потребує, а впродовж вегетаційного періоду в ґрунт двічі на місяць вносять розчин комплексного мінерального добрива. Дорослі рослини заввишки 1 м і більше для стимулювання рясного плодоношення один раз на місяць підживлюють рибним бульйоном: 200 г несолоної риби або рибних відходів півгодини кип’ятять у 2 л води, дають охолонути й проціджують через марлю. Поливають ґрунт бульйоном зранку при температурі +18-19°С.

Пересадка мандарина

Молоді рослини пересаджують щорічно, плодоносні – один раз на 2-3 роки, щоразу збільшуючи розмір горщика в діаметрі на 4-6 см. Ґрунт для молодняка має бути такого складу: дернова земля – 2 частини, а листова земля, пісок і перегній – по одній частині. Для рослин старше трьох років дернової землі потрібно брати три частини, а інших інгредієнтів – по одній. При посадці важливо, щоб коренева шийка мандарина залишалася на рівні поверхні. Дуже великі чи старі дерева краще не турбувати пересадкою, але один раз на 2-3 роки потрібно знімати верхній шар ґрунту в горщику й замінювати його свіжим родючим субстратом.

Обрізування та формування мандарина

Мандарин із тих рослин, крону яких потрібно формувати. Якщо при зростанні 30-40 см саджанець не став галузитися сам, його потрібно прищипнути, щоб стимулювати утворення бічних пагонів першого порядку. Однак цього недостатньо, оскільки плодоношення здійснюється тільки на гілках четвертого-п’ятого порядку, тож прищипування слід продовжувати, видаляючи кінці всіх пагонів після четвертого-п’ятого листка. У санітарних цілях обрізають також слабкі пагони і ті, що ростуть усередину крони. Зазвичай на формування деревця йде 3-4 роки.

Іноді для того, щоб посилити розгалуження пагонів, вдаються до їх відхилення і фіксації: один кінець м’якого дроту фіксують на гілці, а інший – на краї горщика таким чином, щоб дріт відтягував верхівку пагона вниз.

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