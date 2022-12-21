Виростити лимонне дерево з кісточки нескладно, але щоб воно плодоносило, необхідний правильний догляд

Сьогодні домашнім лимонним деревом нікого не здивуєш. Завдяки зусиллям професійних селекціонерів і квітникарів кімнатний лимон з’явився в багатьох домашніх оранжереях і просто на підвіконнях. Цитрусові кімнатні рослини в інтер’єрі завжди мають чудовий вигляд, але вони тішать нас не тільки відмінним зовнішніми виглядом, але і їстівними плодами. Природно, в теплих країнах клімат сприятливий для вирощування лимона з кісточок, там він не кімнатна квітка і росте скрізь. А ось на наших підвіконнях клімат трохи суворий для цих рослин. Однак при дотриманні деяких прийомів лимони, та й взагалі всі цитрусові, можуть почати плодоносити вже на 4-5-й рік. Головне – правильно доглядати дерево.

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Цитрусове дерево є вічнозеленою, вологолюбною, тіньовитривалою рослиною. У кімнаті активно починає рости в лютому-березні, припиняє – в листопаді. Розмножується лимон наступними способами:

Насінням – кісточкою, вийнятої з плоду.

Вегетативно – живцями, щепленням, відводками.

Як виростити лимон з кісточки в домашніх умовах?

В ідеалі насіння лимона потрібно використовувати тільки свіжозібрані. Їх потрібно відбирати зі зрілих плодів, що не мають ознак захворювань. Але до нас лимони потрапляють з супермаркетів та базарів і вони точно не є свіжозібраними. Підсохлі, та ті що пролежали місяць при кімнатній температурі, насіння значно втрачають свіжість, але все-таки проростають. Щоб стовідсотково виростити лимон вдома, треба запастися не однією-двома кісточками, а набагато більшою їх кількістю. З десятка кісточок кілька росточків обов’язково повинно з’явитись.

Не бійтеся вирощувати відразу багато саджанців. Не факт, що всі ваші лимони з кісточки в домашніх умовах доживуть до плодоношення. Деякі загинуть через хвороби, інші постраждають, коли ви будете їх прищеплювати. Починаємо вирощувати домашній лимон з кісточки наступним чином:

Купуємо спеціальний ґрунт або готуємо ґрунт самостійно з річкового піску, дернової землі, перегною.

Підготовлену ґрунтову суміш розкладаємо по окремим маленьким горщечкам або стаканчиках.

Можете попередньо на ніч опустити насіння в розчин гумату натрію – надалі ця дія позитивно позначиться на розвитку кореневої системи.

Кісточки висаджуємо у зволожений ґрунт на глибину 3 см.

Накриваємо зверху плівкою для створення кращого мікроклімату.

Чекаємо появи паростків, які з’являються приблизно через 3 тижні.

Якщо з однієї кісточки лимона виростає 2 пагони, один (який слабший) – слід видалити.

Так само не дозволяйте рослині рости в один стовбур. Навіть з перших місяців потрібно робити все можливе, щоб лимон став кущитися. Для цього достатньо відщипнути верхівку кожного пагона, який відріс.

Цитрусові рослини, отримані з насіння, адаптуються до кімнатних умов краще, виявляються більш витривалими і життєздатними в порівнянні з живцюванням або прищепленням. З кісточок виростають повноцінно плодоносні культурні саджанці. Єдиний їхній недолік – вони пізно починають давати плоди.

Догляд за саджанцями лимона

Проростити лимон з кісточки – не складно, проблематичніше буде далі доглядати за ним. При появі проростків плівку поступово прибирають, привчаючи їх до кімнатних умов. Регулярний догляд за домашнім лимоном означає, що його:

Поливають помірно, не допускаючи перезволоження, щоб не викликати загнивання коренів. У спекотну погоду полив здійснюють 3 рази на тиждень, взимку зменшують до 2 разів.

Протирають листя цитрусових від пилу щотижня, регулярно обприскують їх водою.

Розташування біля батареї вимагає додаткового зволоження повітря.

Повертають лимон поступово на 2 см на місяць навколо своєї осі, щоб не було різкої зміни світлового режиму для листя.

Пересаджують кімнатний лимон щороку навесні в горщик більшого розміру. Не можна відразу садити рослину в горщик не за розміром.

Хороший приріст дає підживлення спеціальними добривами для цитрусових з додаванням мікроелементів цинку, бору, марганцю – раз на 2 тижні.

Щоб лимон з кісточки не перетворився на дике густе дерево, крону необхідно постійно формувати. Центральний пагін на відстані 20 см від землі обрізають. Гілки другого порядку, які при досягненні ними 18 см прищипують. Процес проводять доти, доки не з’являться пагони четвертого порядку. На них закладаються квіткові бруньки, і починається плодоношення.

Щоб рослина стала швидше плодоносити, скористайтеся наступним прийомом: візьміть мідний дріт і на відстані 1-2 гілочки біля самої основи перев'яжіть так, що б дріт злегка вдавлювався в кору. Дуже скоро ви помітите на цьому місці наплив, де поступово відбувається деформація, яка змушує всередині лимона, вирощеного з кісточки, збиратися поживним речовинам, які стимулюють утворення плодових бруньок. Але що б уникнути надлому рослини, десь через півроку або рік дріт прибирають. А місце травми слід замазати садовим варом або перебинтувати смужкою еластичного поліетилену.

Живцювання лимонів для швидкого плодоношення

Лимони, вирощені методом живцювання, швидше починають плодоносити. Єдиний мінус – майбутнє деревце повинно звикнути до нових умов проживання. Якщо у вас вже є певний досвід у квітникарстві, то виростити плодоносний лимон живцюванням буде нескладно:

Найкращий час пророщувати корінці у живців – березень-квітень. Живці беруться тільки з плодоносного лимона.

Посадковий ящик готують заздалегідь. Роблять у ньому невеликі отвори. Для дренажу застосовують промитий керамзит, куски цегли або щебінку. Потім насипають пошарово річковий пісок 1,5 см, поживну суміш 6 см, закінчують піском 2 см.

Живці заготовляють з минулорічного приросту. Роблять косий зріз, замазують його теплим воском або садовим варом. Гілочки ділять на кілька частин по 4 бруньки на кожній.

Перед висадкою в ґрунт нижні частини живця занурюють на добу в розчин гетероауксину. Посипають деревною золою, садять в підготовлений ґрунт на відстані 15 см по одному, залишаючи на поверхні 2 бруньки.

Щільно притискають навколо них землю, обприскують теплою водою. Створюють міні-парник, накриваючи плівкою. Для кращого вкорінення необхідний невеликий обігрів знизу.

Навколо живців підтримують температуру близько 25 °C. При більш низькій температурі листя опадає, погіршується його стан, час вкорінення збільшується вдвічі, відсоток приживлюваності знижується.

Протягом перших 2-х тижнів листя обприскують водою 4 рази за день, потім зменшують до двох. Плівку періодично підіймають, парник провітрюють. При дотриманні всіх умов через місяць у лимона відростає хороша коренева система.

Укорінені живці пересаджують по одному в горщики з глини з використанням дренажного шару і живильної землі. Щоб збільшити розгалуження, центральний корінь прищипують.

Встановивши рослину в новій ємності, обережно присипають ґрунт до коріння, притискаючи її рукою. У кілька прийомів поливають теплою водою, щоб земля осіла.

Обприскують листя, ставлять на 2 тижні в затінок. Після цього поступово привчають молоді деревця до світла.

За матеріалами Ukr.Media та сайту «Господарочка»

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