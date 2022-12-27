Цикламен не переносить спеку, але любить світло і провітрювані приміщення

Якщо хочете, щоб ваші кімнатні рослини були здоровими і радували вас ніжними і ефектними квітками, за ними обов'язково потрібно правильно доглядати. Першочергово для них потрібно знайти правильне місце. Те, що квіти потрібно ставити на підвіконні, – міф, адже не всім рослинам підходить температурний режим біля вікна. Ukr.Media розповідає про п’ять популярних рослин, які можуть зачахнути на підвіконні.

Орхідея

Власникам орхідей відомо, що найменші зміни можуть погубити рослину. Якщо у вас горщик з орхідеєю стоїть з південного боку, обов’язково встановіть ролети, щоб захистити її від прямих сонячних променів. Оптимальна температура для орхідеї коливається від +16°С до +24°С, і вона любить вологість. Якщо сонце занадто сильно нагріває рослину, краще прибрати її з підвіконня взагалі.

Різдвяник

Шлюмбергера, або різдвяник чи зігокактус, – рід кактусів із тропічних лісів Бразилії. Здавалося б, він повинен любити спеку. Але не все так просто: намагайтеся тримати різдвяник вдень в температурі від +18°С до +21°С, а вночі – від +13°С до +18°С. Для рослини шкідливі прямі сонячні промені й тепло батареї. Ви можете поставити її біля вікна, але точно не на підвіконня. Крім того, різдвяник не терпить протягів.

Пуансетія

Ця рослина квітне взимку, тому що не любить тепло. Пуансетія може радувати своїм здоровим виглядом, якщо температура коливається від +15°С до +21°С. Краще прибрати її з підвіконня і від будь-якого іншого джерела тепла. Однак не ставте вазон занадто далеко від вікна, тому що він любить світло.

Цикламен

Рослина не переносить спеку, але любить світло і провітрювані приміщення. Оскільки прямих сонячних променів рослина не зносить, при розташуванні на південних вікнах її бажано ставити далеко від вікна або створювати розсіяне освітлення. За правильного догляду вазон буде показувати себе у всій красі досить довго: з початку вересня до травня.

Амариліс

Амариліс потрібно тримати в досить прохолодному місці (близько +15°C) до початку цвітіння. Коли ви побачите, що почали з’являтися перші квіти, перенесіть рослину на місце тепліше (+24-26°C). Таке коливання температури стимулює його зростання. Коли квіти розпустяться, поставте горщик назад у прохолодне місце.

Більше корисних порад – у рубриці «Дім»