Селекціонери вже вивели сорти з рожевими, білими, жовтими і навіть двоколірними приквітками

Уже традиційно напередодні Нового року у садових магазинах та звичайних супермаркетах можна побачити кімнатні рослини з яскравим червоним або рожевим листям. Пуансетія, або як її ще називають молочай-різдвяник чи різдвяна/віфлеємська зірка, є символом Різдва у багатьох країнах. Розповідаємо, як правильно доглядати цю квітку, щоб вона тішила око не лише на час свят.

Пуансетія – вічнозелений чагарник, що в природі росте у тропіках Мексики і Центральної Америки та може досягати висоти 4 м. Цвіте кімнатна пуансетія в період Різдва жовтуватими, дрібними, зібраними в розеткоподібні суцвіття квітами. Навколо них утворюються яскраво-червоні приквітки, які люди часом вважають квітками. Зараз селекціонери вже вивели сорти з рожевими, білими, жовтими і навіть двоколірними приквітками, проте найбільш традиційним вважається яскраво-червоний варіант.

Загальні умови вирощування

Молочай-різдвяник любить рости на західних чи східних вікнах, але прямі промені сонця йому шкодять, як і протяги. Найкомфортніша температура для росту рослини – +18-25°C, під час цвітіння – +16-14°C, а в період спокою – +14-12°C. Поливання в літній час повинне бути рясним, взимку його скорочують, аби ґрунт був ледь вологим. Коли пуансетія зацвіте, починайте обприскувати її теплуватою відстояною водою.

Головні поради, які допоможуть пуансетії прожити не одне Різдво:

як тільки почне опадати листя, скоротіть поливання, щоб ґрунт був майже сухий, і припиніть підживлення, обріжте стебла на висоті 15 см від рівня ґрунту, перенесіть у темне прохолодне місце і дайте поспати до травня;

у травні, щоб стимулювати початок росту, поставте квітку в добре освітлене місце, починайте поливати і підживлювати мінеральними добривами;

як тільки рослина піде в ріст, пересадіть її в новий ґрунт;

на початку жовтня ставте квітку на ніч у коробку, що не пропускає світло, або в шафу, де вона перебуватиме не менше 14 годин на день – таким чином ви стимулюєте закладку бутонів;

як тільки почнуть розкриватися приквітки, доглядайте за рослиною, як завжди.

Підживлення

Підживлювати пуансетію потрібно з весни до осені двічі на місяць комплексними мінеральними добривами. У період цвітіння знадобляться калійні добрива, хоча багато квітникарів вважають за краще в період цвітіння рослину не підживлювати взагалі.

Пересадка

Пересаджують пуансетію навесні, у квітні або травні, після періоду спокою, коли рослина прокинулася і в неї починає з’являтися молоде листя. Ґрунт повинен бути слабкокислий і складатися з листової, глинисто-дернової, торф’яної землі і піску в співвідношенні 2:3:1:1. Не забувайте про дренажний шар. Горщик має бути не набагато більшим за попередній. Щоб звести стрес від пересадки рослини до мінімуму, пуансетію пересаджують способом перевалки.

Пам’ятайте, що пуансетія виділяє отруйний молочний сік, який особливо шкідливий для очей, а в певних випадках провокує алергію. При попаданні в шлунково-кишковий тракт може викликати блювоту і розлад кишківника. Щоб уникнути цих неприємностей, одягніть рукавички перед обрізанням і пересадкою рослини.

Обрізка

Обрізають пуансетію двічі – на початку квітня, коли передбачається період спокою, на висоту 15 см від рівня ґрунту в горщику; і після пересадки, коли у рослини почнуть відростати нові пагони. Роблять це, щоби сформувати красивий кущик і видалити слабкі пагони, які потім використовують як живці для вегетативного розмноження.

Розмноження

У природних умовах пуансетія розмножується насінням, але в домашніх умовах використовують вегетативний спосіб розмноження живцями, які нарізають на початку літа. Довжина живця має бути 7-10 см. Щоб на ньому було не менше 3-6 хороших бруньок, зріз повинен проходити безпосередньо під вузлом.

Живці опускають зрізом на кілька хвилин у теплу воду, щоб пішов отруйний сік рослини, потім обробляють зрізи коренеутворювачем, висаджують їх у контейнери з вологим субстратом, що складається з піску, сухого гною і перегною, і утримують при температурі +24-28°C під плівкою в світлому місці, але без яскравого сонячного світла, періодично провітрюючи й обприскуючи.

Коли живці вкореняться (приблизно за місяць), температурний режим може стати трохи вільнішим, але опускатися нижче +16°C температура не повинна. Восени молоденькі пуансетії пересаджують у горщики діаметром 18-20 см, але стати красивими квітучими кущами вони зможуть лише за рік.

За матеріалами «Флорист-Х» та The Spruce

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