Цикламен має корінь-бульбу, з якого відразу росте листя та квітконоси

Цикламен – трав’янистий багаторічник родом з Малої Азії, Центральної Європи та Середземномор’я. Він досить простий у догляді та приваблює тим, що цвіте взимку або навесні – тоді, коли в багатьох інших кімнатних рослин період спокою. Цикламен має корінь-бульбу, з якого відразу росте листя та квітконоси. При правильному догляді цвісти він може до 15 років поспіль, даючи щороку приблизно 70 квіток. «Флорист-Х» розповідає, як цього досягти.

Освітлення

Оптимальне розташування цикламена – вікна зі східної та західної сторін. Оскільки прямих сонячних променів рослина не зносить, при розташуванні на південних вікнах її бажано ставити далеко від вікна або створювати розсіяне освітлення. На північній стороні цикламену буде недостатньо світла для повноцінного розвитку і цвітіння.

Температура

Температура від +10 до +14°C в зимовий час дозволить цикламену нормально розвиватися і рясно цвісти. У літній період температура може коливатися від +20 до +25°C.

Полив

Вода повинна бути м’якою, на кілька градусів нижче температури в кімнаті, і їй потрібно дати відстоятися добу до поливання. Коли рослина цвіте, поливають рясно, стежачи за тим, щоби ґрунт не пересихав і не перезволожувався. Найкраще проводити поливання з піддону, щоб вода не потрапляла на бульбу і на бутони квітів. Зайву воду з піддону потрібно злити через 2-3 години після поливання. Коли рослина відцвіте, полив зменшують, а після засихання листя й оголення бульб поливають дуже рідко.

Обприскування

Для підвищення вологості рослину слід обприскувати відстояною водою, але тільки до появи бутонів. Коли на рослині зав’яжуться бутони, обприскування припиняють, а замість цього горщик ставлять на піддон із вологою галькою або торфом, не допускаючи торкання води дном.

Підживлення

Підживлювати цикламен в домашніх умовах слід органічними або повними мінеральними добривами з моменту початку появи листя і до початку цвітіння. Від надлишку азотних добрив бульба може загнити.

Період спокою

Коли рослина починає втрачати листя, починається період спокою. Полив треба зменшити, а з повним оголенням рослини – практично припинити. Кімнату, де стоїть цикламен, регулярно провітрюють, а краще і зовсім його винести на закритий від сонця балкон. У серпні-вересні вазон ставлять на світле місце і починають потроху збільшувати полив.

Зберігати цикламен в кімнатних умовах можна й іншим способом: після закінчення цвітіння полив скорочують, а після повного опадання листя горщик перевертають на 90° і зберігають так до кінця літа – початку осені.

Цвітіння

У період цвітіння одна рослина може давати приблизно 70 квіток. Відцвілі квітки необхідно відщипнути біля бульби разом із квітконіжкою – обрізати не можна, – а місце розриву посипати порошком деревного вугілля.