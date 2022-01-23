Шлюмбергера – це кактус без колючок

Шлюмбергера, або різдвяник чи зігокактус, – рід кактусів із тропічних лісів Бразилії. В Європу квітка потрапила разом із колекціонером Алланом Каннінгемом у 1816 році. Зігокактуси ростуть на гілках дерев і є розгалуженими чагарниками з плоскими, членистими пагонами без колючок. Квітки – червоні, білі, помаранчеві, фіолетові, рожеві, бузкові – розташовуються на кінцях звисаючих стебел і досягають у довжину 4-8 см. Цвіте різдвяник, як і натякає його назва, у зимовий період, та якщо цього не відбувається, значить, щось не так із його доглядом. «Флорист-Х» розповідає, яких умов для розвитку потребує шлюмбергера.

Особливості різдвяника:

оскільки квітки розкриваються повільно, вони залишаються на стеблах дуже довго;

найкраще різдвяник почувається на північно-східних чи західних вікнах; на південному вікні знадобиться притінення від сонячних променів;

як тільки почалася бутонізація, не переміщуйте горщик, інакше рослина може скинути всі бутони;

для поливання не годиться вода, що містить хлор або вапно; найкраща вода для поливу різдвяника – дощова, але якщо її нема, де взяти, поливайте відстояною протягом десяти днів водопровідною водою;

крім поливу, дуже важливою умовою для шлюмбергери є вологість повітря: як усі бразильські рослини, різдвяник потребує обприскування теплою водою.

Догляд різдвяника

Полив різдвяника має бути регулярним, земляна грудка не повинна пересихати. Водночас перезволоження коріння рослина теж не любить, тому поливати варто тоді, коли висохне верхній шар ґрунту.

З березня по серпень регулярно поливайте різдвяник м’якою водою, обприскуйте і підживлюйте двічі на місяць. Влітку рослину краще винести на балкон, терасу чи помістити у дворі під кроною дерева, але подалі від слимаків та равликів до кінця серпня або початку вересня.

Потім поступово скоротіть полив і помістіть квітку в прохолодне приміщення (приблизно +15°C) на південному підвіконні – дуже підходить для цього балкон. Як тільки почнуть з’являтися бутони, полив і температуру поступово збільшують і повертають різдвяник до звичайного режиму.

Приблизний календар для різдвяника:

період спокою (жовтень-листопад): різдвяник «відпочиває» у прохолодному місці, полив один раз на тиждень; з другої половини листопада полив і обприскування через день;

період бутонізації (листопад-грудень): полив рясний і регулярний в міру підсихання ґрунту, температура – близько +30°C;

період цвітіння (грудень-лютий): не пересувайте і не рухайте рослину, щоб різдвяник не скинув квіти;

період росту (березень-серпень): рівномірний полив м’якою водою, тепло і підживлення двічі на місяць добривами для кактусів.

Шлюмбергера – рослина-паразит і в природі росте, чіпляючись крихітним, але міцним корінцем за кору дерев або за щілини у скелях. Якщо ж різдвяник потрапляє в умови, де його корінню є місце розгулятися, тобто у завеликий горщик, він починає активно розвивати кореневу систему, не витрачаючи сили на цвітіння. Тож ідеальний горщик для різдвяника – у три рази менший довжини найбільших стебел. При плановій пересадці обираємо горщик лише на 1 см просторіший за попередній.

Обрізка різдвяника

«Стрижку» рослині роблять насамперед для красивої та рівної крони, бо стебла з часом починають гілкуватися, і зігокактус виглядає кудлатим. Складнощів при обрізанні різдвяника в домашніх умовах немає: ви просто «відкручуєте ланки» стебла, які здаються вам зайвими, і прибираєте старі гілочки. Видалені пагони можна використовувати як живці для розмноження.

Пересадка різдвяника

Молоді рослини бажано пересаджувати кожні 2-3 роки, а більш дорослі – через 4-5 років. Горщик на третину заповнюється дренажним шаром і на 2/3 субстратом, який можна зробити самому – з піску, торфу, листової і дернової землі в рівних частках. Пересадка різдвяника здійснюється в середині березня.

Розмноження різдвяника

Розмножується різдвяник переважно стебловими живцями. Для цього беруть живці, що складаються з 3-5 сегментів, підв’ялюють їх, потім прикопують у вологому субстраті в неглибокій тимчасовій посудині. Зверху на живець бажано поставити скляну банку або пластикову пляшку з обрізаним горлом, щоб вийшла тепличка. Іноді банку або пляшку потрібно піднімати, щоб живець не згнив.

Пересаджувати в постійне місце можна тоді, коли у живця утвориться коріння. Але не варто пересаджувати молоду рослину у великий горщик: і вигляд безглуздий, і забагато вологої землі буде не на користь молодому та ще нестійкому паростку.