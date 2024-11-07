Як вибрати солодкі мандарини й що робити, коли придбали кислі

Часто буває, що ароматні мандарини виявляються кислими. Щоб змінити їхній смак не потрібен цукор. Сайт Onet розповідає простий лайфхак, як зробити фрукти солодшими, та дає поради, як одразу вибирати смачніші мандарини.

Якщо ви придбали кислі мандарини, то вам знадобляться дві миски та вода. В одну посудину налийте теплу воду температурою приблизно 40°C, а в іншу – холодну воду. Покладіть кислі мандаринки в теплу воду. Це допоможе зменшити кислотність. Потім на кілька хвилин перекладіть їх в холодну воду, щоб втримати солодкість. Після такої процедури смак фруктів має значно поліпшитись.

Щоб одразу в крамниці відрізнити солодкі мандарини від кислих, вам слід звертати увагу на яскраво-помаранчеві фрукти, важкі, круглої форми, м'які та пружні. Уникайте мандаринів, які мають товсту шкірку, сплющену форму й темну плямку біля місця, де було стебло. Крім цього, варто обирати мандарини, які продають поштучно, а не запакованими.

Перед споживанням всі мандарини потрібно ретельно промити, оскільки на шкірці можуть залишатися бруд та хімікати, яку провокують алергії та проблеми зі шлунком.