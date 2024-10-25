Для збереження яблук від гнилі та захворювань, деякі садівники обробляють їх поверхню різними розчинами

Восени набирає все більшої актуальності запитання, як зберігати яблука в домашніх умовах. Якщо забезпечити фруктам потрібні умови, то вони можуть бути свіжими досить довго. Коли ви зібрали яблука, їх спершу потрібно перебрати і відкласти у сторону всі плоди, які мають ознаки гниття. А перед тим, як скласти їх у погріб, можна обробити їх для кращого зберігання. Чим обробити фрукт, пише Хpert.

Додаткова обробка яблук

Для збереження яблук від гнилі та захворювань, деякі садівники обробляють їх поверхню різними розчинами перед тим, як покласти в погріб. Це допомагає зберегти фрукти свіжими на довший час, але перед споживанням яблука необхідно ретельно помити з використанням мила.

Спеціальні розчини для обробки овочів можна придбати в магазині, або скористатися одним з таких варіантів: