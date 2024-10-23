Льох ідеально підходить для зберігання яблук

Після збирання урожаю яблук, варто зробити наступні важливі кроки для їх якісного довготривалого зберігання. Як правильно зберігати фрукти у ящиках і як підготувати приміщення, пише Хpert.

Особливості зберігання яблук взимку

Льох ідеально підходить для зберігання яблук. Для ефективного зберігання необхідно створити належні умови та підготувати відповідні ящики чи контейнери. У холодну пору року яблука продовжують дозрівати у погребі, адже виробляють етилен, який сприяє дозріванню не тільки їх самих, але й інших овочів у погребі. Наприклад, картопля може почати проростати раніше часу.

Ще однією характеристикою яблук є їх здатність під час тривалого зберігання поглинати сильні запахи, що впливає на їхній смак. Наприклад, від картоплі яблука можуть отримати неприємний крохмальний присмак, а від часнику – специфічний аромат. Тому оптимально зберігати яблука в окремому приміщенні або в погребі з декількома відсіками, якщо немає іншої можливості.

Також важливо сортувати яблука за розміром. Більші плоди швидше дозрівають і виділяють більше етилену, тому для зберігання краще вибирати менші та середні яблука.

Підготовка приміщення

Перед тим, як складати врожай у льох, необхідно підготувати саме приміщення та тару. Стіни можна побілити вапном, а ящики та стелажі обробити дезінфікуючими засобами. Ідеальна температура для зберігання яблук від -1 до +3 градусів. За такої температури вироблення етилену буде мінімальним і врожай збережеться надовго. Вологість повинна бути в межах 85-95%. Висока вологість повітря запобігатиме зморщуванню та висиханню яблук.

Льох для зберігання яблук має бути оснащений ефективною вентиляцією. Потрібна циркуляція повітря для зниження рівня етилену. Приміщення повинно бути захищене від ґрунтових вод, а також важливо забезпечити гідроізоляцію стін і перекриттів. Щоб утримувати стабільну температуру взимку, підвал слід добре утеплити.