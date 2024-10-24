Перед тим, як складати врожай у льох, необхідно підготувати саме приміщення та тару

Якщо ви вже встигли зібрати осінній урожай яблук, то час дізнатися, як саме їх зберігати, аби вони простояли до кінця зими свіжими та соковитими. Яблука з часом можуть втрачати свій смак, ставати менш твердими, а щоб цього не сталось, Хpert пише, як правильно підготувати до зберігання яблука і де їх тримати.

Способи зберігання яблук в домашніх умовах

Існує чимало методів зберігання яблук. З часом кожен садівник розробляє власну систему, яка найкраще підходить для умов його погреба, щоб зберегти урожай. Ось деякі з найпопулярніших методів:

Стелажі: стелажі попередньо потрібно просушити і застелити папером або мішковиною. Чудово, якщо у вас є стелажі із ящиками, які висуваються. Складати яблука потрібно в один ряд, плодоніжками вгору, залишаючи між ними невеликі проміжки. Таке зберігання зручне і дозволяє бачити стан всього врожаю.

Овочеві ящики: звичайні дерев'яні решітчасті ящики також підходять для зберігання яблук. Дно контейнера слід вистелити папером або тканиною для м'якості поверхні. При укладанні яблук у декілька шарів, переконайтеся, що верхні плоди не травмуються від плодоніжок нижніх. Між шарами рекомендується укладати тканину чи папір. Уникайте створення занадто багатьох шарів яблук у ящику, щоб уникнути тиску верхніх шарів на нижні.

Картонні коробки: суть така ж, як і з дерев'яними ящиками. Обирайте коробки з щільного картону. Обгортайте яблука в папір. Можна використовувати рулонні паперові рушники для цього. Кожне яблуко слід обернути у кілька шарів паперу перед тим, як покласти їх у коробки для зберігання. Папір служить додатковою теплоізоляцією, вбирає надлишкову вологу і запобігає контакту плодів. Якщо в погребі вологість низька, іноді радять змащувати папір будь-якою беззапашною олією.

Тирса: тирса має бути з листяних порід дерев. Зазвичай для зберігання овочів рекомендується використовувати хвойну стружку. Однак яблука, як зазначалося раніше, можуть поглинати сторонні запахи.

Пісок: для цієї мети слід використовувати майже сухий пісок, який перед цим потрібно просіяти та прожарити для дезінфекції. На дно скрині насипається шар піску товщиною 10 см, на який укладається перший шар яблук. Між фруктами мають бути невеликі відстані. Потім перший шар повністю засипається піском, і на нього кладеться другий шар. Такий метод зберігання ефективний при невеликих кількостях урожаю, як і попередні два методи.