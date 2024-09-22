Як варіант, можна зберігати цибулю в тканинних мішках, але не в мішках з-під цукру або борошна

Цибуля завжди була одним із найпопулярніших продуктів на ринку і в кулінарних рецептах. Однак після вирощування цього корисного овоча важливо знати, як правильно його зберігати, щоб не втратити свіжість і смак.

Сітка

Безумовно, вершину популярності очолює цибуля, яка зберігається в сітках. Вся справа в тому, що саме в сітці цибуля найкомфортніше відчуває, так як максимально провітрюється через дирки сітки, пишуть Оgorodniki.

Ящик

Не меншою популярністю користуються дерев'яні ящики, які підходять для тривалого зберігання цибулі. Пам'ятайте, що цибулю слід зберігати не товстим шаром і періодично її перемішувати, щоб усі цибулини повноцінно провітрювалися та отримували «ковток свіжого повітря».

Капронові панчохи

Ще наші пращури намагалися максимально довго зберігати цибулю, розвішуючи заповнені панчохи по всьому будинку, прикрашаючи тим самим свій побут і якісно зберігаючи врожай. Цей спосіб популярний, оскільки доступний і практичний.

Тканинні мішки

Як варіант, можна зберігати цибулю в тканинних мішках, але не в мішках з-під цукру або борошна. Багато хто сумнівається у довговічності такої методики, адже тканина не пропускає добре повітря, тому методика підлягає частій критиці. Тим не менш, існує безліч прихильників саме цього способу, які впевнені, що так можна розраховувати на тривале зберігання.

Головне, слід запам'ятати, що вибрати спосіб і місце зберігання можна будь-яке, але не можна зберігати цибулю в поліетилені.

Існує два місця, де найкраще зберігати цибулю тривалий час: це льох і холодильник із температурними показниками від 0 до +4 градусів. Або ж звичайне приміщення з температурою +20 і з середнім рівнем вологості, так як при підвищеній або зниженій нормі ймовірність пересихання або загнивання дуже висока.