Існує два місця, де найкраще зберігати цибулю тривалий час

Цибуля – один із найважливіших овочів, без якого не обходиться жодна кухня. Та навіть досвідчені городники часто стикаються з проблемою: урожай або куплена на зиму цибуля не зберігається довго. Як правильно зберігати цибулю, щоб вона не псувалася, пишуть Оgorodniki.

Основні правила зберігання

Обирайте правильний сорт. Доведено, що класична ріпчаста цибуля з золотим лушпинням зберігається значно довше, ніж червона або біла. Це завдяки щільнішій захисній оболонці, яка краще оберігає цибулину від гнилі та хвороб.

Якісно просушуйте урожай. Незалежно від того, де ви зберігатимете цибулю, її обов’язково потрібно добре висушити. Це можна зробити на сонці або в сухому провітрюваному приміщенні, наприклад, на горищі. Головна умова – повністю сухі цибулини.

Ретельно перебирайте перед зберіганням. Огляньте кожну цибулину на наявність пошкоджень або ознак гнилі. Важливо також викинути цибулю, що почала проростати, такі екземпляри швидко псуються.

Чистіть, але не мийте. Зберігати слід тільки чисту цибулю, ретельно очищену від залишків землі. Але мити її перед зберіганням не можна, це призводить до підвищеної вологості й ризику гниття.

Не змішуйте з іншими овочами. Через різні вимоги до вологості не рекомендується зберігати цибулю поряд із картоплею чи буряком. Розподіляйте овочі по різних зонах або контейнерах, щоб уникнути перехресного псування.

Уникайте товстих шарів. Кладіть цибулю в один або два шари, це знизить ризик парування та розвитку плісняви. У великих купах овоч починає «душитися» і швидко псується.