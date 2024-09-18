Регулярно оглядайте деревце щоб вчасно виявляти й усувати проблеми

Колоновидні яблуні, алича та інші кісточкові культури є ідеальним вибором для тих, хто хоче мати фруктовий сад, але обмежений у просторі. Їх компактні розміри дозволяють вирощувати плодові дерева на балконах, лоджіях та у малих двориках. Цитрусові дерева також підходять для контейнерного садівництва, оскільки більшість з них можуть рости та плодоносити протягом багатьох років у обмеженому обсязі ґрунту.

Посадка

Колоновидні дерева пересаджують у контейнери ранньою весною до початку вегетації або восени до настання холодів. Для перших двох-трьох років життя рослині достатньо ємності об'ємом 10-15 л. Потім її потрібно пересадити в більш просторий горщик об'ємом 25-30 л. Якщо дерева будуть вирощуватися на балконі, то краще використовувати пластикові ємності, вони легші за керамічні, пише Gradina Max.

Контейнери світлого кольору менше нагріваються, що дає змогу уникнути перегріву і швидкого пересихання ґрунту влітку. Дерева в контейнері мають перебувати на сонці щонайменше 6 годин на день, це дасть їм змогу добре розвиватися і плодоносити. Найкраще розташовувати контейнерний фруктовий сад на південній або південно-східній стороні. Місце має добре провітрюватися, але протяги небажані.

Як пересадити саджанець

Покладіть на дно контейнера дренаж. Насипте горбок із ґрунту, поставте саджанець і розправте коріння. Наповніть горщик ґрунтом, залишивши кореневу шийку на рівні ґрунту. Рясно полийте водою кімнатної температури. Ґрунт можна зробити самостійно, змішавши верховий торф із садовою землею в пропорції 9:1. Корисно додати на кожні 10 л суміші 20 г комплексного мінерального добрива.

Догляд

У перші роки життя і в спекотну погоду поливати рослини в горщику потрібно часто, не допускаючи пересихання. Гідрогель допоможе зберегти вологу в ґрунті. Ґрунт у контейнері краще замульчувати, щоб не полоти бур'яни і зменшити випаровування вологи. З другого року життя застосовують добрива. Навесні до цвітіння корисний азот. Влітку потрібні калійно-фосфорні підживлення, вони допоможуть дереву добре зав'язувати плоди. Восени для підготовки до періоду спокою вносять калійні добрива.

Особливість плодоношення

Колоновидні яблуні плодоносять на коротких гілочках, які ростуть прямо від стовбура. Кожна плодова гілочка живе не більше 3 років, потім старіє і відмирає. Тому у дорослих рослин яблука формуються не по всій висоті, а тільки в його верхній частині. Старі яблуні взагалі не плодоносять, оскільки з припиненням росту стовбура перестають закладатися нові кільчатки. У таких випадках доводиться проводити омолоджувальну обрізку.

Формування колоновидних дерев

Колоновидні дерева отримують, роблячи щеплення плодового сорту на карликову підщепу. Завдяки цій технології дерево виростає не більш як 1,5-2 метри заввишки і самостійно формується в один стовбур з короткими плодовими гілками. Якщо у дерева з'являються сильні бічні пагони, їх необхідно видаляти.

Згодом, коли плодоношення цілком переміститься на верхівку, потрібно буде провести омолоджувальну обрізку: зрізати стовбур на висоті 50 см, а з бічних гілок, які розвинулися, залишити найсильніший пагін і направити його вертикально вгору. Решту гілок необхідно видалити, інакше можна не дочекатися плодоношення

Штучне запилення

Плодові дерева на балконі міської квартири можуть рясно цвісти, але не зав'язувати плодів. Це говорить про те, що поруч немає комах-запилювачів. Виправить ситуацію штучне запилення. Для цього потрібно взяти пензлик і перенести пилок з квітки на квітку. Є самозапильні сорти колоновидних дерев. Вони кращі для міських умов, ніж перехресно-запильні.

Зимівля

Дерева можна залишити зимувати на балконі, якщо температура не опускається нижче +10°С. Проблема колоновидних дерев – обмерзання верхівки, що провокує на наступний рік зростання бічних пагонів замість плодоношення. Якщо очікуються зимові морози, контейнери з деревами краще прибрати в прохолодне приміщення, яке не промерзає. У багатоквартирному будинку це може бути навіть сходова клітка в під'їзді, за містом – гараж або неопалювана веранда.

Захист від хвороб і шкідників

Регулярно оглядайте деревце щоб вчасно виявляти й усувати проблеми. Яблуні в контейнерах можуть стати домівкою для попелиці, мурах та інших комах, які можуть пошкоджувати квіткові бруньки, листя, стовбур. Для боротьби з ними можна використовувати інсектициди, які також можна замовити в нашому магазині.

З хвороб найнебезпечніша борошниста роса. Для її профілактики необхідно забезпечити хорошу циркуляцію повітря навколо рослини, підтримувати оптимальний рівень вологості. При появі борошнистої роси або інших грибкових захворювань використовуйте фунгіциди. Вирощування колоновидних дерев у контейнерах – чудовий спосіб створити власний міні-сад, не займаючи багато простору. Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете зібрати урожай смачних фруктів і насолоджуватися красою компактних дерев.