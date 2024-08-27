Чим обробити плодові дерева після плодоношення: правила викорінюючого обприскування
Осіннє обприскування дерев дуже важливе, щоб захистити дерева від хвороб і шкідників та підготувати їх то зимівлі. Як і чим це правильно робити, пише «Сьогодні».
Як підготувати сад до обприскування
- Перед обприскуванням слід прибрати з-під дерев усі рослинні рештки (гілки, листя, траву, бадилля), особливо якщо ви плануєте використовувати їх для компосту та добрива, щоб на них не потрапила хімія.
- Якщо ви спостерігали, що дерева хворіли, тоді обрізки гілок і опале листя не варто відправляти у компостну яму, а краще спалити чи утилізувати.
- Звільніть пристовбурові круги, тому що їх також потрібно обробити розчином. У землі під деревами скупчуються личинки та збудники захворювань. А хімія їх знезаразить та ліквідує.
- Найкраще обробляти сад обприскувачами, які здатні робити сильний напір рідини та створювати завись у вигляді туману. Так засіб надійніше проникне у всі найдрібніші тріщини, щілини та пори в корі рослин.
Обробка карбамідом
Карбамід або сечовина – це препарат, що має властивості фунгіциду та інсектициду. Тобто він здатний знищити переважну більшість збудників грибкових захворювань, а також яйця і личинки шкідників, які залишилися зимувати у корі дерев. Для профілактичної обробки здорових рослин достатньо зробити розчин із розрахунку 200-300 г сечовини на 10 л води . Якщо дерева уражені паршою, борошнистою росою та іншими грибковими захворюваннями, концентрацію потрібно підвищити: 500-700 г на 10 л води .
Обприскування купоросом
Для обробки саду використовується розчин залізного чи мідного купоросу. Щоб обприскувати здорові дерева, вам знадобиться концентрація засобу із розрахунку 200-300 г на 10 л води. Хворі та заражені рослини потрібно обробляти серйозніше: 500-600 г на 10 л води. Залізний купорос також можна використовувати разом із сечовиною.
Бордоська рідина для обприскування
Бордоська рідина є розчином мідного купоросу з вапном і є фунгіцидом. Для осіннього обприскування використовують 3%-й розчин. Така обробка отримала назву «блакитної» за свій колір. А після обприскування дерева набувають ніжно-блакитного відтінку.