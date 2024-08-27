Для обробки саду використовується розчин залізного чи мідного купоросу

Осіннє обприскування дерев дуже важливе, щоб захистити дерева від хвороб і шкідників та підготувати їх то зимівлі. Як і чим це правильно робити, пише «Сьогодні».

Як підготувати сад до обприскування

Перед обприскуванням слід прибрати з-під дерев усі рослинні рештки (гілки, листя, траву, бадилля), особливо якщо ви плануєте використовувати їх для компосту та добрива, щоб на них не потрапила хімія. Якщо ви спостерігали, що дерева хворіли, тоді обрізки гілок і опале листя не варто відправляти у компостну яму, а краще спалити чи утилізувати. Звільніть пристовбурові круги, тому що їх також потрібно обробити розчином. У землі під деревами скупчуються личинки та збудники захворювань. А хімія їх знезаразить та ліквідує. Найкраще обробляти сад обприскувачами, які здатні робити сильний напір рідини та створювати завись у вигляді туману. Так засіб надійніше проникне у всі найдрібніші тріщини, щілини та пори в корі рослин.

Обробка карбамідом

Карбамід або сечовина – це препарат, що має властивості фунгіциду та інсектициду. Тобто він здатний знищити переважну більшість збудників грибкових захворювань, а також яйця і личинки шкідників, які залишилися зимувати у корі дерев. Для профілактичної обробки здорових рослин достатньо зробити розчин із розрахунку 200-300 г сечовини на 10 л води . Якщо дерева уражені паршою, борошнистою росою та іншими грибковими захворюваннями, концентрацію потрібно підвищити: 500-700 г на 10 л води .

Обприскування купоросом

Для обробки саду використовується розчин залізного чи мідного купоросу. Щоб обприскувати здорові дерева, вам знадобиться концентрація засобу із розрахунку 200-300 г на 10 л води. Хворі та заражені рослини потрібно обробляти серйозніше: 500-600 г на 10 л води. Залізний купорос також можна використовувати разом із сечовиною.

Бордоська рідина для обприскування

Бордоська рідина є розчином мідного купоросу з вапном і є фунгіцидом. Для осіннього обприскування використовують 3%-й розчин. Така обробка отримала назву «блакитної» за свій колір. А після обприскування дерева набувають ніжно-блакитного відтінку.