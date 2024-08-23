Щоб ефективно провести обрізку і омолодити дерево, необхідно дотримуватись деяких етапів

Яблуня здатна прекрасно рости і плодоносити двадцять, а то й тридцять років. Але після суворої зими або весняних заморозків старі яблуні частенько гинуть або уповільнюють приріст нових пагонів. Гілки стають крихкими, плоди дрібнішають. Тому тут є два шляхи: позбутися дерева і посадити натомість нову яблуню або спробувати реанімувати її. Як це зробити, пишуть Оgorodniki .

Догляд за старим деревом практично такий же, як і за молодим. Але, коли рослина починає відмирати, обов'язково потрібно його омолодити. При цьому важливо пам'ятати, що старі гілки, які дуже розрослися, необхідно видаляти поступово. Найкраще обрізати стару яблуню восени.

Як правильно обрізати стару яблуню

Яблуні приносять врожай навіть у тому випадку, якщо за нею не доглядати до старості. Але обсяги врожаю, його якість з кожним роком погіршуються і знижуються. Те, що яблуня починає старіти, помітно по приросту цьоголіток. Оскільки прирости слабшають і стають маленькими, яблуня старіє.

Важливі моменти по обрізці старої яблуні

Існує ефективна схема обрізки, яку садівники називають «оновленням». Схема полягає в тому, що необхідно залишати певну кількість гілок і на останок формувати плодові прути. Їх залишають по довжині гілки так, щоб яблукам вистачало місця для розвитку. Також має зменшитись кількість пасинків, але це залежить від сортових особливостей яблуні і інтенсивності її розвитку. Міцна здорова яблуня може прогодувати багато плодів, тому більшість пасинків, які утворюються після омолодження дерева, потрібно вкоротити на третину, а решту пасинків – вирізати.

Гарне плодове дерево повинно мати одну центральну гілку. Не допускайте утворення двох таких гілок, тому що дерево через це швидко слабшає. Потрібно вибрати серед конкурентних гілок найбільш сильну і міцну, а що залишиться відрізати. Центральна гілка повинна мати міцні сучки і рівномірно зростаючі на ній гілки, які плодоносять. Не бажано обрізати яблуню на початку вересня, тому що почнуть рости нові гілки, коли дерево повинно перебувати у стані спокою і готуватися до зими.

Схема осінньої обрізки старої яблуні

Щоб ефективно провести обрізку і омолодити дерево, необхідно зробити наступне:

видалити найбільш постарілі гілки, які поламалися або зіпсувалися;

у місці, де виходить найбільше маленьких гілок, прорідити крону і залишити сильні і гладенькі гілки: видалити хворі і криві гілки;

видалити гілки, що ростуть під невеликим кутом, тому що при рясному плодоношенні вони можуть зламатися через вагу плодів;

вирізати гілки, які заплуталися між собою і ті, що труться одна об одну;

зробити місця зрізів гладкими, щоб не було нерівностей і обробити їх садовим варом. Для обробки ран бажано використовувати масляну фарбу або оліфу;

після обрізки всі видалені гілки скласти в одному місці і спалити до утворення попелу, щоб знищити всіх комах і віруси, які могли на них опинитися.

Важливо враховувати те, що головною обрізкою є саме осіння, тому що вона гарантує хороший урожай через рік. Також потрібно пам'ятати, що при дозріванні масиву плодів гілки необхідно захистити від можливих ушкоджень через вагу плодів.