Головне у боротьбі з яблуневою плодожеркою – своєчасно провести обробку

Коли яблука починають дозрівати і наливатися, часто всередині літа плоди опадають. Найчастіше цьому є дві причини, про які пише «Флористікс».

Шкідники

Найпоширеніша причина – комахи-шкідники. Як правило, це яблунева плодожерка. Якщо розглянути яблука уважно, на кожному можна побачити вхідний отвір, який зробила гусениця, прагнучи потрапити до насіннєвої камери та з'їсти насіння. Такі яблука, природно, опадають, а гусениця залишає плід, піднімається по стовбуру і починає гризти інше яблуко.

Головне у боротьбі з яблуневою плодожеркою – своєчасно провести обробку, тобто через 10-14 днів після закінчення цвітіння, коли пелюстки квітів вже опадуть.

Для цього є відмінний індикатор: розвісити на деревах пластикові пляшки з розведеним водою варенням, квасом або пивом, будь-якою рідиною, яка може принадити метеликів. У пляшках потрібно прорізати маленькі віконця. Якщо в рідині плавають метелики, значить настав час проводити обробку.

Можна піти легшим шляхом: повісити біля яблуні ліхтар або лампочку і, якщо крім мошкари ви побачите вночі у їхньому світлі метеликів, обприскайте яблуню.

Першу обробку можна робити препаратом «Проклейм». Це препарат природного походження, зроблений на основі авермектинів і знищує він навіть яйцекладки. Щоб досягти потрібного ефекту, слід ретельно обробити не тільки верхній, але і нижній бік листя, а також плоди, стовбур і гілки, спрямовуючи струмінь знизу вгору. «Проклеймом» можна обприскувати дерева не більше двох разів за сезон. Однак слід пам'ятати, що діють біопрепарати при температурі не вище за 25 ⁰C.

Нестача живлення і вологи

Інша причина передчасного опадання яблук – нестача живлення або вологи. Поливати дерева потрібно рідко, але рясно, щоб промочити весь шар землі, в якому знаходиться коренева система.

Яблуня може страждати від нестачі якогось мікроелемента, тому й скидає частину плодів, яку не в змозі прогодувати. З другої половини літа і восени можн вносити добрива, в якому азоту 6%, а основними елементами є фосфор та калій, тобто речовини, необхідні рослинам для зимівлі та закладання квіткових бруньок наступного року. Обидва ці комплекси містять також різні мікроелементи, без яких неможливо отримати добрий урожай.

Крім того, підживлене за сезоном і добре полите дерево менше ушкоджується і хворобами, і комахами-шкідниками, тому так важливо живити яблуню правильно і вчасно.