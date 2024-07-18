Якщо дерево не підгодовувати, воно не зможе накопичити достатню кількості поживних речовин для того, щоб успішно перезимувати

Закінчується етап плодоношення вишні і зараз саме час правильно підготувати сад до наступного сезону. Що обов’язково потрібно зробити у вишневому саду зараз, пише Irinin Journal.

Підготовка пристовбурових кіл

По-перше, позбудьтеся бур'янів. Проводячи активну боротьбу з ними, багато хто забуває про прополку в пристовбурових колах. Можливо, кореневищам бур'янів не під силу позбавити поживних речовин ціле дерево, однак вони можуть стати розсадником шкідників.

По-друге, перекопайте ґрунт у пристовбурному колі дерева на глибину 15-17 см. Зверніть увагу, що глибоке перекопування може пошкодити коріння. Акуратно розрихліть землю граблями або культиватором. У процесі обробки ґрунту видаляйте частини кореневищ бур’янів, що залишилися в землі, і обов’язково позбудьтеся шкідників у ґрунті . По завершенню процедури замульчуйте ґрунт.

Зволоження

Вологий ґрунт менше схильний до промерзання, тому пропитаний водою земляний шар не дасть кореневій системі вишні замерзнути.

Час проведення вологозарядного поливу залежить від регіону. Зазвичай його проводять у жовтні або листопаді, орієнтуючись не стільки на дати, скільки на температуру повітря і стан крони дерев. Найкраще проводити цю процедуру, коли вишні втратять більшу частину свого листя, а температура повітря знизиться до 2-3 °С.

Щоб перевірити, чи потребує ваш сад додаткової вологи, викопайте між деревами яму глибиною 30-50 см і дістаньте звідти жменю землі. Якщо ґрунт розсипається, то дерева потребують додаткової вологи. Якщо ж земля тримає форму – полив проводити не потрібно.

На полив вишні, висадженої цього або минулого року, потрібно витратити близько 40 л води. Вишні, яким від 10 до 15 років потрібно близько 70 л рідини. На полив дерев старших 15 років знадобиться близько 100 л води.

Внесення добрив

Якщо дерево не підгодовувати, воно не зможе накопичити достатню кількості поживних речовин для того, щоб успішно перезимувати. Своєчасне внесення добрив не тільки допоможе зберегти здоров'я вишні в зимовий період, але і забезпечить рясний урожай в наступному сезоні.

Обрізка

Деякі садівники думають, що обрізку вишні слід проводити тільки навесні або восени. Заходи, спрямовані на збільшення врожайності, найкраще проводити саме влітку, відразу ж після того, як дерева відплодоносили. Літню обрізку проводять деревам, які досягли трирічного віку.

Санітарна обрізка полягає у видаленні сухих і пошкоджених гілок, а також тих, які ростуть всередину крони або заважають один одному. Обов’язково вирізають прикореневі вовчки і перехресні гілки.

Стимулююча обрізка. Повністю видаляють торішні гілки, які встигли оголитися. Приріст поточного року, який встиг досягти довжини в 50 см, обрізають до 30 см. До наступного сезону ці гілки встигнуть розгалужитися, щоб дати рясний урожай.

Формуюча обрізка. Щоб дерево не надто витягнулося вгору, обріжте його верхівку до рівня 2-2,5 м. Якщо дерево виросло занадто високим, розділіть цю процедуру на кілька етапів.

Побілка стовбура

Головне завдання цієї процедури – захистити вишню від сонячних опіків, які можуть з'явитися на корі дерева при різких перепадах температури.

По-перше, шар фарби або вапняного розчину відштовхує сонячне світло, через що поверхня нагрівається не так сильно, а по-друге, фарба перешкоджає проникненню вологи в мікротріщини кори.

Перед побілкою стовбур дерева зачищають від скупчення мохів і лишайників за допомогою жорсткої щітки, а потім обробляють дезінфікуючим розчином «ХОМу» (30-40 г на 10 л рідини) або мідного купоросу (100 г на 10 л рідини). Ранки, що утворилися в процесі очищення стовбура, слід замазати «РанНетом». Після закінчення підготовчих робіт приступають до побілки.