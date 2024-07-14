Влітку агрус потребує калію і фосфору

Агрус – відомий всім кущ, який славиться великими та соковитими ягодами. Влітку агрус потребує особливого догляду і підживлення. Рецептом домашнього добрива та іншими правилами догляду кущів ділиться Telegraf.

Полив

Аґрус любить вологу, тому потребує регулярного поливу, особливо в період формування і дозрівання ягід. Поливати кущі слід ранком або ввечері, уникаючи попадання води на листя і плоди. Оптимальна норма поливу – 10-15 л на кущ один раз на тиждень. В суху погоду полив можна збільшити до двох разів на тиждень.

Прищипування

Щоб стимулювати розвиток бокових пагонів і плодоношення, потрібно прищипнути верхню частину головного стебла на висоті 1-1,2 м. Також слід прищипнути верхню частину бокових пагонів на висоті 40-50 см. Прищипування проводять у червні-липні.

Пасинкування

Для покращення освітлення і обміну повітря куща слід видаляти зайві пагони, які ростуть з кореневої шийки або з нижньої частини стебла. Також слід виривати сухе хворе листя і гілки. Пасинкування проводять у червні-липні.

Перебирання ягід

Для запобігання поширення хвороб і шкідників слід регулярно збирати і утилізовувати опале листя. Також слід обережно збирати дозрілі ягоди, не травмуючи їх шкірку.

Підживлення

Влітку агрус потребує калію і фосфору, які сприяють формуванню і дозріванню ягід. Можна використовувати готові мінеральні добрива, такі як калій сульфат, калій нітрат, суперфосфат або комплексні добрива для ягідних культур. Добрива розчиняють у воді і поливають кущі один раз на місяць у червні-липні.

Саморобне добриво

Але є й інший спосіб покращити смак і кількість ягід аґрусу – це використовувати добриво з молока і хлористого калію. Це добриво не тільки живить рослину і сприяє її росту, але й захищає її від борошнистої роси, яка часто вражає аґрус. Рецепт дуже простий:

• 1 л молока (можна використовувати кисле молоко або сироватку);

• 10 л води;

• 10 г хлористого калію.

Все змішують і обприскують кущі один раз на два тижні у червні-липні. Це добриво не токсичне для людини і тварин, але дуже ефективне для аґрусу.