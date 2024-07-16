Алича – це дерев’яниста плодова рослина, яка є однією з форм сливи. Таке дерево є поширене серед садівників і дає чимало плодів, якщо за нею правильно доглядати.

Алича влітку потребує регулярних поливань, після яких у пристовбурних колах розпушують ґрунт на глибину 8-12 см, одночасно знищуючи бур'яни, пише «Флористік». Майте на увазі, що молоді дерева вимагають більше вологи, ніж дорослі.

Ведіть нещадну боротьбу зі шкідливими комахами та грибками, прищипуйте кінці пагонів, які можуть не визріти до кінця вегетації.

Якщо очікується великий урожай, подбайте про встановлення підпор заздалегідь. Через місяць після першого позакореневого підживлення проведіть друге, яке, крім мікроелементів, має містити фосфор і калій.

Плодоносна алича в серпні годує свої плоди і закладає генеративні бруньки на наступний рік, тому потребує вашого догляду сильніше, ніж в інші літні місяці. Видаляйте бур'яни, розпушуйте ґрунт у пристовбурних колах, зволожуйте ґрунт на глибину залягання коренів, підживлюйте аличу органічними добривами – розчином відра коров'яку в 7-8 відрах води або пташиного посліду в пропорції 1:20. Якщо органічних добрив немає, внесіть фосфорно-калійні мінеральні добрива.

Обробка аличі

Із профілактичною метою в квітні аличу обприскують від шкідників, грибкових, вірусних і бактеріальних хвороб одновідсотковим розчином мідного або двовідсотковим розчином залізного купоросу. Однак спочатку переконайтеся, що сокорух ще не почався, інакше ви можете спалити бруньки, що саме розкриваються. Таку саму профілактику потрібно провести і восени, після падолисту, щоб знищити хвороботворні мікроорганізми і комах-шкідників, що влаштувалися на зимівлю в тріщинах кори або в ґрунті пристовбурного кола.