Коли і як варто підгодувати сливу, щоб отримати гарний урожай: поради
Слива – невибагливе дерево, яке є у садку практично кожного садівника. Для того, щоб слива плодоносила стабільно, варто знати, коли і чим підживити рослину.
Коли необхідне підживлення
Для того, щоб слива була здоровою, потрібно регулярно підживлювати ґрунт, щоб усі поживні елементи насичували дерево, пише Іrinin. Про те, яких корисних мікро- і макроелементів бракує дереву, можна дізнатися, звернувши увагу на його зовнішній вигляд:
- Якщо листя плодового дерева несподівано пофарбувалося в нехарактерний для неї червоно-коричневий відтінок, а також закручується на краях, то це вказує на дефіцит калію.
- Іноді листя стає бурою, а її окантовка, укупі з прожилками, набуває коричневого відтінку. Така зовнішня ознака свідчить про занадто маленький зміст магнію.
- Часто калій найслабше засвоюється плодовим деревом. Ознакою цього є сіре листя і неправильна будова плодів . Перелічені ознаки вкажуть на нестачу фосфору в ґрунті.
- Якщо жовтіє верхнє листя рослини, то це говорить про нестачу заліза.
Підгодовувати дерева важливо не тільки навесні, але і влітку. У літній сезон сливі особливо необхідні фосфор і калій. Протягом усього теплого періоду дереву буде потрібен магній.
Періоди додавання підживлень бувають різними, так же як і фактори, які спонукають до підживки:
- наявність різних захворювань рослин
- ураження шкідниками;
- тип ґрунту, в якому росте слива;
- вік дерева;
- кліматичні умови місцевості зростання дерева.
Удобрення відповідно до віку дерева
Точні періоди підгодовування сливи багато в чому залежать від її віку. Наприклад, саджанцю, вік якого менше 1 року, підживлення не будуть потрібні зовсім. Якщо йдеться про молоде дерево віком до 3 років, то тут графік додавання добрив буде таким:
- спершу підживлення вносять у перших числах травня місяця. У цей час має сенс збагачувати рослину сечовиною. Складом обприскують дерево;
- наступне додавання підживлень проводять у червні;
- в останні дні літа за допомогою кореневого методу вносять добрива фосфатного характеру.
Дорослим плодовим деревам підгодівлі необхідні в такі періоди:
- дерева обов'язково підгодовують навесні;
- під час плодоношення також потрібні добрива;
- завершальне підживлення вноситься в осінній період.
Корисні рекомендації
- під дерева категорично забороняється додавати гній у свіжому вигляді. Таке добриво містить занадто великий відсоток аміаку, тому може серйозно нашкодити рослинам;
- мінеральні та органічні склади нерідко комбінують один з одним. Таким чином різні варіації добрив гармонійно доповнюють один одного, насичуючи рослини всіма необхідними складовими;
- необхідно пам'ятати про те, що склади використовуваних добрив повинні регулярно змінюватися, щоб дерево приносило хороший урожай, а його листя не опадало;
- якщо додається добриво в рідкому вигляді, то розпорошувати його потрібно на відстані від 40 до 50 см від стовбура;
- щоб безпечно підгодувати сливу, не спровокувавши появи на ній опіків, вносити удобрювальні склади найкраще або рано вранці, або вже після заходу сонця;
- дуже популярними є такі добрива, як зола і гній. Їх можна використовувати тільки з певною частотою. Частіше 2-3-х разів на рік вносити подібні суміші не рекомендується.