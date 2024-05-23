Для того, щоб слива була здоровою, потрібно регулярно підживлювати грунт

Слива – невибагливе дерево, яке є у садку практично кожного садівника. Для того, щоб слива плодоносила стабільно, варто знати, коли і чим підживити рослину.

Коли необхідне підживлення

Для того, щоб слива була здоровою, потрібно регулярно підживлювати ґрунт, щоб усі поживні елементи насичували дерево, пише Іrinin. Про те, яких корисних мікро- і макроелементів бракує дереву, можна дізнатися, звернувши увагу на його зовнішній вигляд:

Якщо листя плодового дерева несподівано пофарбувалося в нехарактерний для неї червоно-коричневий відтінок, а також закручується на краях, то це вказує на дефіцит калію. Іноді листя стає бурою, а її окантовка, укупі з прожилками, набуває коричневого відтінку. Така зовнішня ознака свідчить про занадто маленький зміст магнію. Часто калій найслабше засвоюється плодовим деревом. Ознакою цього є сіре листя і неправильна будова плодів . Перелічені ознаки вкажуть на нестачу фосфору в ґрунті. Якщо жовтіє верхнє листя рослини, то це говорить про нестачу заліза.

Підгодовувати дерева важливо не тільки навесні, але і влітку. У літній сезон сливі особливо необхідні фосфор і калій. Протягом усього теплого періоду дереву буде потрібен магній.

Періоди додавання підживлень бувають різними, так же як і фактори, які спонукають до підживки:

наявність різних захворювань рослин

ураження шкідниками;

тип ґрунту, в якому росте слива;

вік дерева;

кліматичні умови місцевості зростання дерева.

Удобрення відповідно до віку дерева

Точні періоди підгодовування сливи багато в чому залежать від її віку. Наприклад, саджанцю, вік якого менше 1 року, підживлення не будуть потрібні зовсім. Якщо йдеться про молоде дерево віком до 3 років, то тут графік додавання добрив буде таким:

спершу підживлення вносять у перших числах травня місяця. У цей час має сенс збагачувати рослину сечовиною. Складом обприскують дерево;

наступне додавання підживлень проводять у червні;

в останні дні літа за допомогою кореневого методу вносять добрива фосфатного характеру.

Дорослим плодовим деревам підгодівлі необхідні в такі періоди:

дерева обов'язково підгодовують навесні;

під час плодоношення також потрібні добрива;

завершальне підживлення вноситься в осінній період.

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