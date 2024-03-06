Обрізка повинна проводитися акуратно, щоб не зруйнувати випадково бруньки

Щоб отримати багатий урожай груш, яблук, вишні та інших садових культур, варто завжди пам'ятати про своєчасну обрізку. Її необхідно проводити максимально обережно, щоб не привести до ослаблення дерева або повної його загибелі. Як і коли це правильно робити для різних видів дерев, розповідає «Кліома Сервіс».

Терміни весняної обрізки плодових дерев

Ідеальний день для весняної обрізки – слабоморозний, ясний з мінімальною температурою -5°C. Як правило, таку процедуру рекомендується проводити в другій половині березня або на початку квітня.

Особливості весняної обрізки дерев

1. Підготовка інструментів. Весь інвентар повинен мати хорошу заточку, також його слід обробити дезінфектором.

2. Обрізка не плодоносних дерев. Не варто сильно обрізати молоді рослини, потрібно лише видалити пошкоджені та хворі пагони, а також ті, які загущують крону. Варто вкоротити однорічні прирости, щоб підпорядкувати гілки рослини центральному стовбуру.

3. Технічні нюанси. Якщо потрібно зовсім прибрати пагони, обрізати їх краще на кільце, щоб не залишати пеньки. Зберегти кору можна за допомогою надпилювання товстої гілки знизу, після чого можна буде її спокійно прибрати.

4. Пам'ятаємо про бруньки. Обрізка повинна проводитися акуратно, щоб не зруйнувати випадково бруньки. Скорочення на бруньку вимагає закладення інструменту з боку сусідньої гілки. Секатор при цьому розташовують на 45°, направляючи від основи до верху пагона. Ріжуче полотно розташовується на пару міліметрів нижче, ніж сама брунька, тоді як друге розташовується на такій же відстані вище.

Обрізання яблуні

Важливо сформувати симетричну крону. Вперше обрізка здійснюється після посадки. Урізання штамба виконується до 90 см. При наявності бічних пагонів кілька з них урізують на 1/4 всієї довжини. При їх відсутності обрізку проводять наступної весни. Всі наступні роки припускають потрібно обрізати перемерзлі, висушені пагони та відростки, що загущують крону. Скелетні гілки правильно розташовувати нижче, ніж центральний стовбур дерева.

Обрізка груші

Тут принцип такий же, що і у яблуні, тільки гілки обрізають на бічний відросток, що перешкоджає утворенню надмірної кількості закрутів. З другого року рослину формують ярусами по кілька віялових скелетних гілок, розташованих нижче, ніж центральний стовбур рослини.

Обрізка персика

Крона дерева повинна мати форму чаші і низький штамб. Після посадки його урізують до 20 см відразу над ділянкою щеплення. Старі гілки не слід жаліти. Вперше весняна обрізка вимагає укорочення молодих відростків до трьох бруньок. Далі займаються тільки формуванням крони і стежать, щоб скелетних гілок було не більше п'яти. Гілки, які вже не плодоносять, обрізають приблизно до 20 см.

Обрізка абрикоса

Центральну гілку обрізають до 75 см, збоку дрібну поросль зменшують на кільце. У майбутньому році пару скелетних гілок обрізають до 20 см, в той час як конкуруючі пагони зрізують на кільце. Далі центральну гілку роблять меншою, щоб вона височіла над бічними гілками сантиметрів на 15.

Обрізка вишні

Крону краще проріджувати, але не обрізати. Сформувати крислату крону можна укорочуванням сильних гілок на бруньку, що росте назовні. Через рік видаляють пагони, що ростуть в області штамба, а скелетні гілки обрізають на сильну бруньку, вони не повинні підніматися над центральною гілкою. У майбутні роки слід проводити проріджування і усунення сухих і хворих гілок.

Обрізка сливи

Після висадки стовбур урізують до 75 сантиметрів, що дозволить грамотно сформувати дерево. На наступний рік забирають конкуруючі гілки і роблять коротші скелетні на бруньку, так вони будуть краще гілкуватися. Потім всі пагони, що заглушають крону, обрізають на кільце, прибирають перемерзлі і пошкоджені гілки. Щоб дерево не виросло вище двох з половиною метрів, в певний період варто на сильну бруньку урізати центральний гілку. Система омолодження передбачає видалення гілок, яким виповнилося 4 роки.