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При промерзанні ґрунту до -5 -8°C коренева система знаходиться під загрозою

Більшість технічних та деякі столові сорти винограду добре переносять м'які зими без укриття. Але при промерзанні ґрунту до -5-8°C коренева система перебуває під загрозою. Тому краще попередити замерзання винограду і утеплити його на зиму. Чим укрити виноград Земляне укриття. Матеріал – земля або дерновина. Як тільки прийшли заморозки, потрібно прикрити лозу земляним шаром, висотою не менше десяти сантиметрів. Чекаємо три-чотири тижні і знову додаємо ще такий же шар, пише «Світ рослин». Сніг. Цей метод працює, де стабільно багатосніжна зима. Сніг, може послужити прекрасним укриттям. Можна заховати лозу в заметі (не менше як п'ятдесят сантиметрів). Правда, не все так просто. Для цього потрібно попередньо скласти пагони на решіточки або дошки і закріпити залізними скобами. І не забувайте систематично підкидати, а також утрамбовувати сніг, інакше його просто здує вітром. Солома. Як тільки вдарили первші заморозки, пагони «укладають» на дощечки і зверху покривають соломою, шар 20 сантиметрів. Через два-три тижні наверх докидають ще двадцятисантиметровий шар соломи. Щоб її не знесло вітром, відразу ж закріплюють. Це може бути сніжок, дуга, або ж спанбонд (агроволокно). Шифер. Не найпоширеніший варіант. Але якщо у вас після будівництва залишився цей матеріал, то чому б і ні. Для цього потрібно уздовж чагарників вирити двадцятисантиметрові канави (в глибину). Потім обгорнути лози мішковиною і прикрити шифером, зверху все засипати землею. Сланбонд. Для теплих кліматичних зон використовують агроволокно. Якщо місцевість з холодними зимами, то краще використовувати з мульчею. Для приховування винограду санбондом підійдуть три варіанти: безпосередньо на опорі/шпалері;

нагнути пагони до ґрунту, попередньо їх обгорнувши навколо рослини;

укрити лозу соломою, опалим листям, а вже зверху сланбондом. Лапник. Чудовий матеріал для укривання. Вам потрібно буде тільки покласти шар (тридцять-сорок сантиметрів) ялинових або соснових гілок (лапник) на виноград, і до весни можете нічого не робити. Можна використовувати в тандемі з агроволокном для посилення ізоляції від холодного повітря. Опале листя. Для укриття підійдуть листя тільки зі здорових дерев. Зберігатися до зими вони повинні в просушених мішках до заморозків. Рубероїд. Використовують для місцевості з м'якими і малосніжними зимами. У рови укладається обгорнуті в мішковину пагони, а зверху розстеляють руберойд. Тирса. Для укриття тирсу використовувати можна, але тут є свої нюанси. Як будь-який натуральний матеріал, тирса відмінно вбирає вологу з ґрунту, потім замерзають, і підсумку всі бруньки гинуть. Щоб цього не сталося, землю біля кущика покривають параізолом, після зверху присипають тирсою, і потім вже кладуть шифер, дерево або матеріал, який блокує потрапляння вологи.

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