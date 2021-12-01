У південних регіонах України більшість сортів винограду не потребують укриття

Більшість технічних сортів винограду і деякі технічні добре переносять м’які зими без укриття, проте при промерзанні ґрунту до -5-8°C коренева система (а значить, і вся рослина) перебувають під загрозою. Тому краще перестрахуватися та вкрити лозу, адже через температурні коливання та морозні вітри вона може не пережити зиму. Як правильно це зробити, розповідає «Дім і сад».

Основні правила

При укриванні винограду бажано не перестаратися і не починати цього робити до перших заморозків. Важливо, щоб лоза пройшла загартування: вона має кілька днів перебути на морозі від -5 до -8°C та стати світло-коричневого кольору. Правильне укриття винограду на зиму робиться за такими основними правилами:

обрізка, обробка кущів від шкідників та хвороб;

вибір відповідного способу утеплення;

дотримання термінів кожного етапу;

забезпечення вентиляції.

При недотриманні останнього пункту всередині укриття буде утворюватися пліснява та конденсат, у південних областях вічка стебел можуть просто випріти. Якщо це станеться, то при весняному формуванні потрібно буде робити обрізку лози на 8-12 бруньок.

У південних регіонах України більшість сортів винограду не потребують укриття. При різкому потеплінні бруньки прокинуться, почнеться рух соку, що згодом призведе до загибелі рослини. В областях, крім північних, не варто поспішати з утепленням, краще приступати до нього наприкінці листопада або на початку грудня.

Укриття винограду землею, будматеріалами та підручними засобами

Укриття винограду на зиму землею – найпростіший спосіб, хоча досить трудомісткий. Важливо встигнути за термінами, адже при промерзанні ґрунту утеплити рослини таким чином не вдасться. Що потрібно зробити:

паралельно поряд з виноградником викопати канаву на 1 штик лопати завтовшки;

лози пришпилити до землі;

зверху насипати шар землі товщиною 10-15 см.

Простіше і менш трудомістко вкривати виноград будівельними матеріалами – шифером, руберойдом, дошками. Захист споруджується у вигляді щитів, між ним та рослинами залишають простір, який можна заповнити соломою. Також для укриття підійдуть неткані матеріали – агроволокно або спанбонд. Можна використати й залишки лінолеуму, мішки з-під цукру та інші підручні засоби, проте важливо забезпечити повітрообмін, щоб уникнути утворення парникового ефекту. Якщо використовуєте полімерні плівки – обов’язково залишайте вентиляційні отвори.

Укриття винограду природними матеріалами

Викривати виноград на зиму в Україні, особливо у північних та східних областях, цілком можна і рослинним матеріалом – сіном чи листям. Органіка має бути сухою, а захистити її від вологості необхідно тим же агроволокном або іншим способом. Майте на увазі, що в соломі можуть завестися миші, тому всередині доведеться залишити отруєні приманки проти гризунів.

Також для утеплення можна використати ялинове гілля:

зніміть лозу з опори, обріжте і покладіть її на соснові або ялинові гілки;

пришпиліть стебла;

укрийте виноград гілками ялин або сосен шаром 10 см;

зверху покладіть щити з дошок чи шиферу, можна конструкцію накрити нетканим матеріалом.

Якщо у вашій місцевості достатньо очерету, облаштуйте укриття зі сплетених матів тростини. З торців залиште невеликі проміжки – у разі морозів їх можна закрити повністю. Зверху такий «курінь» також доведеться накрити вологонепроникним матеріалом.

Тунельно-повітряні укриття

Тунелі створюють із дуг, кілочків або дротів, накритих нетканим матеріалом та поліетиленовою плівкою. Лоза при цьому також пришпилюється до землі. У більш холодних регіонах можна додатково утеплити виноград сіном або ялиновим гіллям. Повітряні тунелі можна спорудити також з будматеріалів чи дошок. Варто подбати також про отруту чи відлякування гризунів, наприклад, просоченими соляркою ганчірками або ультразвуковими відлякувачами.

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