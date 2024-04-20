При виборі поживних складів для винограду потрібно обережно вносити азот

Виноград – більш теплолюбна рослина, тому на півдні його вирощувати досить легко. А от тим, хто хоче мати власні ягоди у північних регіонах, треба більше приділяти йому уваги. Про три поширені помилки, які здатні легко погубити не тільки врожай, а й всю рослину, розповідає Ukr.Media.

Тінь або низина

Несприятливі умови для сонцелюбної культури, яка прийшла з регіонів, де посуха більш звична, ніж висока вологість. У тіні і низині, де відбувається застій води, на 80% збільшується ризик розвитку грибкових хвороб винограду. Для бактерій культура теж стає більш вразливою в умовах підвищеної вогкості.

Неправильне укриття на зиму

Якщо укриття на зиму немає – рослина підмерзає, а тому хворіє та гине. Якщо ж укриття є, але воно занадто тепле, навесні виноград запріє і загине.

Неправильні підгодівлі

При виборі поживних складів для винограду потрібно обережно вносити азот, бо його надлишок ускладнює визрівання лози. Це тягне за собою труднощі під час зимівлі, що своєю чергою впливає на вимерзання або випрівання лози і коренів. Тому азотні підживлення досвідчені виноградарі рекомендують застосовувати після початку вегетації і в невеликих дозах.