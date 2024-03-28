Ґрунт виноград любить родючий і пухкий

Виноград можна висаджувати як навесні, так і восени. Якщо ви обрали для посадки весну, оптимальні терміни залежатимуть від погодних умов і від типу кореневої системи вашого саджанця. Розповідаємо детальніше, яких правил потрібно дотримуватися при весняній посадці винограду, щоб не загубити майбутній кущ.

Коли садити виноград навесні

Як пише Megasad, відкрита коренева система дозволяє висаджувати саджанці винограду ранньою весною, починаючи з останньої декади березня. У кожному регіоні буде свій період посадки, що залежить від загального правила – стійка температура повітря в межах +10-15°C, а ґрунту – +8-10°C. Закрита коренева система передбачає посадку саджанців пізніше, у другій половині травня.

Вибір місця посадки

Майбутній виноградник слід закладати в південній або південно-західній частині ділянки, місце повинно бути захищене від північних вітрів і на віддалі від великих дерев на 4-6 м. Виноград не переносить низькі, мокрі місця з засоленим ґрунтом. Залягання ґрунтових вод має бути на відстані не менше ніж за 1,5-2 м від коренів рослини. В іншому випадку необхідно влаштовувати хорошу дренажну систему для відводу зайвої води.

Ґрунт виноград любить родючий і пухкий. Якщо на вашій ділянці склад грунту інший, то його завжди можна скорегувати, зробивши правильний склад для посадкової ями.

Підготовка саджанця

Саджанцям з відкритою кореневою системою злегка підрізають верхівку до світло-зеленого кольору пагона в місці зрізу. На саджанці повинно залишитися не більше 4-5 найбільш сильних бруньок, інші видаляють. На 1-2 см підрізають коріння, залишаючи довжину 15-20 см. На зрізі корені повинні бути білувато-жовтого кольору. Це необхідно, щоб коріння при посадці не загнулося і краще лягло в ямку, а також для стимуляції розгалуження коренів. Перед посадкою корені потрібно вимочити у воді протягом 12-24 годин. Після вимочування бажано потримати коріння в розчині стимулятора росту, але не більше 5-10 хвилин.

Саджанці з закритою кореневою системою не потребують такої підготовки: їх просто слід висадити в посадкову яму разом із земляним комом.

Підготовка посадкової ями

Посадкова яма має бути розміром приблизно 50-60 см шириною і 70-80 см глибиною, її заправляють живильним ґрунтом за 10-14 днів до безпосередньої висадки саджанця. Якщо висаджуються відразу кілька саджанців, то відстань в ряду між ними має бути 2-3 метра.

На дно ями обов'язково укладають дренаж. Далі готують поживну суміш зі змішаної садової землі (верхній шар землі з ями) з органікою (2-3 відра перегною або компосту, у який додають 200 г суперфосфату і сульфату амонію, золу 2-3 склянки, а якщо ґрунт глинистий – пісок і розкисленний торф), укладають на дно ями шаром 30-40 см, утрамбовують, заливають 2-3 відрами води, накривають невеликим шаром садового родючого ґрунту, щоб не було опіку коренів і дають осісти.

Висадка саджанця з відкритою кореневою системою

На дно ями насипають горбок родючої землі, на якому розміщують саджанець. Необхідно акуратно розправити коріння по дну, щоб воно не було загнуте і спрямоване строго вниз, після цього засипати яму до країв тільки родючим ґрунтом (можна додати невелику кількість перегною). У щепленого саджанця місце щеплення не заглиблюють. Далі ставимо підпору і добре проливаємо водою (1-2 відра).

Якщо після вбирання вологи земля дала усадку, досипаємо родючий ґрунт. Після закінчення посадки рекомендується замульчувати верхній шар ґрунту сіном, торфом, перегноєм, скошеною сухою травою або перепрілою тирсою. Під час вкорінення саджанця, 1-1,5 місяці, йому протипоказані прямі сонячні промені, тому необхідно притінення.

Висадка саджанця із закритою кореневою системою

Процедура посадки така сама, тільки не треба насипати горбик, а висаджувати в яму на рівний підготовлений шар.

Подальший післяпосадковий догляд полягатиме в регулярному зволоженні, розпушуванні, у можливій обробці від хвороб і шкідників, мінімум одному підживленні, підв'язування, правильному прищипуванні і видаленні зайвих пагонів. І вже на наступний рік кущ дасть перший врожай.