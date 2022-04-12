Винограду для нормального росту, розвитку і плодоношення важливий набір потрібних мікроелементів

Виноград дуже любить підживлення і на правильні добрива реагує великими та соковитими гронами ягід. Крім того, добрива впливають на смак ягід, хоч такі тонкощі помічають досвідчені виноградарі. Підживлювати виноград потрібно упродовж всього сезону. Коли і чим саме – розповідає KvitkaInfo.

Чим підживлювати виноград

Винограду для нормального росту, розвитку і плодоношення важливий набір потрібних мікроелементів. Часто садівники поєднують або чергують протягом сезону мінеральні та органічні добрива.

Азот вносять весною, оскільки він стимулює ріст молодих пагонів і листя. Влітку, коли починається формування грон і налив ягід, азоту потрібно менше, а з серпня він взагалі протипоказаний. Азот міститься в сечовині та аміачній селітрі.

Фосфор вноситься під час формування суцвіть та в процесі наливання ягід, оскільки добре впливає на розвиток квітів, сприяє утворенyю зав’язі і дозріванню ягід.

Калій відповідає за імунітет рослини протягом року, вносити його потрібно у стадії росту, цвітіння та в кінці літа – на початку осені. Цей елемент допомагає росту, прискорює процес визрівання лози та готує її до зими.

Мідь підвищує стійкість лози до низьких температур, посухи та інших несприятливих умов. Якщо ви використовуєте мідний купорос для обробки винограду, то додаткового підживлення не потрібно. Бор сприяє підвищенню вмісту цукру в ягодах, ним потрібно підживляти виноград весною і влітку. Цинк сприяє підвищенню врожайності куща.

Також виноград можна підживляти органічними добривами – гноєм, компостом, пташиним послідом і деревним попелом. Гній, курячий послід, компост – цінне джерело азоту, фосфору і мікроелементів, а попіл має високий вміст калію.

Перепрілий гній і компост можна використовувати для осіннього підживлення: викопати траншею завглибшки 50 см навколо кущів, викласти на дно органіку з розрахунку 1 відро на 1 метр траншеї, додати на кожен кущ близько 700 грам золи, полити і засипати землею. Такої кількості органіки винограду буде досить на кілька років.

З пташиного посліду роблять розчин: відстояний (3-5 днів) послід розбавляють водою в пропорціях 1:10. Таким розчином поливають прикореневу зону винограду, використовуючи по два відра на кущ.

Коли підживляти виноград

Будь-які підживлення потрібно проводити ввечері, найкраще – у вириті траншеї навколо винограду, але й можна поливати ними рослину. Перед підживленням рослину потрібно рясно полити, аж тоді виливати розчинене добриво, а на наступний день вилити ще відро води під кущ.

Перше підживлення – весною до початку сокоруху (квітень). Доза на один кущ: 50 г азотного, 30 г калійного, 40 г фосфорного.

Друге підживлення – у фазі появи суцвіть, але до цвітіння (приблизно кінець весни – початок літа). Доза на один кущ: 40 г азотного, 50 г фосфорного і 40 г калійного добрива. Органіка – 20-22 л на кущ, але в кожному відрі потрібно додатково розчинити 25 г суперфосфату і 20 г калійного добрива.

Третє підживлення – середина літа, коли ягоди доростуть до розміру горошини. Повторюється друге підживлення.

Четверте підживлення – на стадії наливу ягід. Доза добрив на 1 кущ: по 50 г калійно-фосфорного комплексу.

П’яте підживлення – після збирання врожаю, для дозрівання лози та підготовки рослини до зими. Доза на 1 кущ: 30-40 г калійно-фосфорного добрива, або попіл.

Садівники використовують і позакореневе підживлення (обприскування) – бором, цинком, міддю й іншими мікроелементами. Обприскування потрібно робити ввечері, коли пори листя відкриті. Зазвичай проводять три обприскування винограду. Перше – перед цвітінням, щоб запобігти опаданню зав’язі. Друге – після цвітіння, третє – на стадії дозрівання винограду.

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