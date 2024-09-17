Досить холодна температура зупиняє ріст коренеплодів, що дозволяє зберігати моркву в землі всю зиму

Коли ви зібрали моркву і підготували її до зберігання, наступним етапом буде обрати місце, де б овоч зміг простояти всю зиму і зберегти свої смакові якості і свіжий стан. Аgrovinn пропонує 6 дієвих варіантів для зимового зберігання моркви.

Зберігання моркви у землі на грядці

В районах, що характеризуються тривалими мінусовими температурами, можна залишити моркву на зиму в землі. Для зберігання моркви взимку на грядці необхідно зробити мульчування. Для цього на землю укладається шар пухкого листя товщиною 30-60 см.

Протягом зими листя не розсипається і втрамбується, особливо якщо зима буде сніговою. Тим не менш, воно все ще зберігатиме гарну ізоляцію. Щоб захистити землю з урожаєм, що залишився в ній, від замерзання, викопувати моркву взимку рекомендують не частіше одного разу на місяць. При цьому рекомендується позначити кінець викопаного ряду, щоб наступного разу продовжити копати з потрібного місця.

Досить холодна температура зупиняє ріст коренеплодів, що дозволяє зберігати моркву в землі всю зиму. Якщо зими у Вашому регіоні м'які, коренеплоди продовжать ріст і стануть жорсткими. В цьому випадку краще зберігати моркву взимку в холодному погребі на ділянці або в квартирі.

Зберігання моркви в папері

Найпростіший спосіб зберігання моркви в холодильнику, що не потребує зусиль та попередньої підготовки плодів – зберігання в папері. Відсортовану, немиту моркву складають по 5-6 штук і обгортають у міцний пакувальний папір або у кілька шарів газети. Така упаковка дозволяє моркві дихати і не дає з'явитися волозі. Якщо згодом папір стане вологим, його потрібно замінити.

Зберігання моркви в парафіні

Чисті та обсушені коренеплоди опускають у гарячий парафін з додаванням невеликої кількості бджолиного воску для еластичності. Така обробка дозволяє зберігати моркву 4-5 місяців за температури 0-2°С. Вона залишиться смачною та соковитою. Але процес трудомісткий та фінансово затратний.

Як зберегти моркву з використанням крейди

Деякі господині перед закладкою на зберігання запилюють моркву перетертою крейдою (150-200 г крейди на 10 кг овочів). Крім опудрювання є й інший варіант – занурити коренеплоди в 30%-ий крейдяний розчин і добре висушити. Шар крейди створить слабке лужне середовище, яке стримає розвиток гнилі.

Зберігання моркви в глині

Для зберігання моркви в глині необхідно приготувати глиняну бовтанку консистенції рідкої сметани. Для цього наповніть відро наполовину глиною, потім водою і залиште на ніч. Вранці додайте трохи води без перемішування, витримайте ще 3 дні, після чого занурте кожен овоч у розчин, дайте обсохнути та схопитися глиняній скоринці і покладіть в ящики.

Або розстеліть на низ ящика плівку, розкладіть моркву і щільно залийте глиняним розчином. Після того, як перший шар засохне, знову викладіть коренеплоди, залийте глину і зачекайте, поки вона висохне. За таким принципом заповнюють всю ємність. Глина має лужні властивості, що відштовхують бактерії та грибки. Морква надовго залишиться соковитою та не пропаде.

Зберігання моркви на зиму в моху

Для цього способу зберігання моркви вам знадобляться ящики та мох сфагнум. Немиту і просушену моркву протягом доби витримують у прохолодному місці, потім укладають в ящики рядами, змінюючи овочі та мох. Сфагнум володіє дезінфікуючими та консервуючими властивості, він утримує всередині вуглекислий газ, тим самим створює додаткові умови для збереження коренеплодів. До того ж, мох не обтяжує тару так, як пісок та глина.