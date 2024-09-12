Стигла морква має насичений помаранчевий колір, а на самому коренеплоді є маленькі коріння

Ті, хто вирощують моркву, знають, як приємно зібрати свій власний урожай і насолоджуватися ним весь зимовий період. Але зберігання моркви – це справа не з простих, адже вона часто запріває і її вражають різні грибкові та бактеріальні хвороби.

Щоб цього не допустити її потрібно вчасно зібрати, правильно підготувати до зберігання і закласти, а потім ще стежити за її станом під час самого зберігання. Як правильно і де зберігати моркву ми розповімо в даній публікації. А також читайте найпопулярніші способи зберігання моркви.

Коли викопувати моркву

Тривалість зберігання овочів залежить від термінів збирання врожаю. Як правило, збирання врожаю моркви припадає на два перші осінні місяці (кінець вересня – середина жовтня). Важливо встигнути зібрати моркву до настання заморозків. Сам коренеплід добре переносить низькі температури, але частина, що виступає із землі, легко підмерзає і зберігається набагато гірше, пише Agrovinn.

Найпростіше орієнтуватися на терміни збирання, вказані на упаковках з насінням. Якщо пакетики з інструкцією не збереглися, слід спостерігати за рослинами. Перший сигнал до того, що настав час збирати морквину – пожовкле біля основи бадилля. Це означає, що овоч дозрів і через кілька тижнів потрібно збирати врожай з грядки.

Щоб переконатися у повній зрілості, потрібно викопати кілька коренеплодів і оглянути їх. Стигла морква має насичений помаранчевий колір, а на самому коренеплоді є маленькі коріння. Морква, що перестояла на грядках, накопичує занадто багато цукрів та амінокислот і привертає до себе шкідників – личинок морквяної мухи, щурів та мишей.

Для збереження природної соковитості коренеплодів перед збиранням їх не слід поливати. Якщо земля легка та м'яка, моркву можна вирвати руками. Але якщо грунт важкий, щоб не пошкодити і не подряпати, краще моркву викопати за допомогою вил або лопати. Зрілі овочі викопують у суху сонячну погоду. Досвідчені дачники радять проводити копку ввечері: у цей час овочі найсолодші.

Як підготувати моркву до зберігання

Зібраний урожай потрібно просушити на свіжому повітрі в тіні, уникаючи прямих променів сонця. Після цього слід обрізати зелену частину, оскільки вона може перетягнути на себе вологу та поживні речовини і таким чином зменшить час зберігання овочів.

Обрізка моркви проводиться у два етапи. Спочатку у висушеної моркви обрізають бадилля по одній лінії з виступаючою верхньою частиною. Потім гострим ножем зрізають невелику частину верхівки разом з точкою росту, причому зріз має бути рівним та гладким. Таке кардинальне обрізання перешкоджає подальшому проростанню моркви, зберігаючи всі корисні речовини.

Після обрізки коренеплоди переносять на 7-10 днів до сухого приміщення, де температура перебуває на рівні 10-15°С. Це дасть можливість затягнутися зрізам і дрібним механічним ушкодженням, виявитися зіпсованим та хворим плодам. Перед остаточною закладкою овочів у сховище їх ще раз перебирають та видаляють усі непридатні коренеплоди.

Який сорт моркви найкращий для зберігання

Пошкоджені овочі краще з'їсти у свіжому вигляді або почистити, нарізати чи натерти на крупній тертці і заморозити – для супів натріть моркву на великій тертці, для овочевих рагу наріжте кружальцями або соломкою, потім розкладіть порційно в контейнери або в зіп пакети і відправте в морозилку.

На тривале зберігання має закладатися лише ціла, морква, без дефектів, ушкоджень та ознак хвороби. Найкраще зберігатиметься морква середнього та великого розміру. Добре зберігаються середньостиглі сорти моркви, такі як: