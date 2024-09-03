Для вирощування ранньою весною та восени потрібно вибирати огірки ультраранніх партенокарпічних сортів

Щоб насолоджуватись свіжими огірками до заморозків, можна посадити їх у мішки. Так овочі зберігатимуться довго і перші холоди не зможуть знищити їх. Де зберігати огірки та який сорт обрати, пише «Флористікс».

Який сорт обрати

Для вирощування ранньою весною та восени потрібно вибирати огірки ультраранніх партенокарпічних сортів, які зав'язують плоди без запилювачів. Адже бджоли у цей час майже не літають. Перший урожай такі сорти дають на 45-й день з моменту появи сходів, потім протягом 2 місяців плодоносять і в'януть.

Підготовка ґрунту

Мішки потрібно на третину заповнити перегноєм, попередньо обробивши його від капустянки «Антихрущем». Цей препарат знищує і дорослих шкідників і личинок. Якщо капустянок не знешкодити, вони знищать кореневу систему огірків, і ви дарма чекатимете врожаю.

У кожен мішок висадіть по 1-2 рослини. Для сім'ї з п'яти-шести чоловік цілком достатньо 6-7 кущів, а якщо ви посадите 10-12 кущів, то щодня зніматимете по 10-15 огірків, тобто зможете ще й із сусідами ділитися.

Поверхню ґрунту в мішках замульчуйте соломою, щоб його доводилося рідше поливати, а мішки встановив на підстилку з дощок.

Де тримати огірки

У цей час року, коли світловий день стає коротшим, ночами вже холодно, а вдень сонце гріє не так сильно, як влітку, потрібно знайти для огірків сонячну ділянку. На добре освітленому місці кущі краще розвиваються, на них більше листя і, відповідно, буде більше зеленців.

Догляд огірків в мішках

Кожні десять днів вносьте в перегній слабке азотне підживлення. Переживлювати огірки не можна, тому що їхня коренева система знаходиться в замкнутому просторі і може згоріти. Тому розчин добрива потрібно робити вдвічі слабшим, ніж при підживленні ґрунтових огірків.

Або підживлюйте огірки трав'яним настоєм: збродіть траву у воді і розведіть настій 1:20. Як тільки зеленці починають наливатися, азотне підживлення потрібно чергувати з калійним: внесіть у кожен мішок перед поливом по 1 столовій ложці деревного попелу.

Можна зробити і рідке калійне добриво: розчинити дві літрові банки попелу, тобто 1 кг, в 15 л води, настояти протягом доби, а потім розвести водою у співвідношенні 1:20 і вилити в кожний мішок по 1 л підживлення на попередньо зволожений перегній. .

Коли поливати огірки, дивіться по погоді. Якщо стоїть спека, і ґрунт у мішках висихає, то поливайте хоч щодня, а якщо погода сира, то стежте за станом ґрунту та за зовнішнім виглядом листя. Якщо плоди будуть відчувати нестачу вологи, огірки будуть гірчити, а якщо ви перезволожите ґрунт, вони почнуть гнити.

Формування кущів

Якщо ви висадили огірки рано, то вусики краще відрізати, а якщо посадка була пізня, то можете не морочитися: зеленці навряд чи сильно переростуть.

При висаджуванні ранньою осінню бажано формувати кущі в одне стебло, а восени зелень можна не чіпати: огірків і так буде багато. Просто зробіть шпалеру, по якій будуть плестись стебла.

Сформуйте кущі в одне стебло, щоб перший огірок отримати на два-три дні раніше. Через відсутність зайвої зеленої маси поживні речовини витрачатимуться саме на формування плодів. Однак при такому формуванні врожай буде трохи меншим. Так зазвичай формують огірки в теплиці, де для рослин комфортніші умови.

Якщо формувати кущі в два стебла, то врожай ви почнете знімати трохи пізніше, але він буде щедрішим.

Похолодання

Якщо температура знижуватиметься, облаштуйте огіркам парник: зайкрийте мішки з боків двома шарами плівки. Поки огіркам вистачатиме сонця, вони можуть плодоносити аж до зими.