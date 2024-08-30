Якщо цього сезону ви виростили рослину перцю, яка вам дуже сподобалася, то не обов’язково розпочинати все з нуля наступного року. Насправді перець – не однорічна рослина. І деякі досвідчені садівники зберігають свої рослини навіть до десяти років або більше. Top garden ideas розповіли, що зробити з кущем перцю, щоб він родив наступного року.

Обрізання рослини

Перед зимовим періодом необхідно провести обрізання. Видаліть приблизно 2/3 верхівки рослини. Це дозволить зменшити навантаження на кореневу систему і сприятиме кращій адаптації рослини до умов зимового зберігання. Також видаліть всі плоди, які ще можуть бути на рослині та приберіть мертве чи пошкоджене листя.

Пересадження в контейнер

Після обрізання пересадіть рослину в контейнер з хорошим дренажем. Використовуйте легкий ґрунт, який забезпечить належну циркуляцію повітря і водопроникність. Контейнер має бути достатньо великим для комфортного розвитку кореневої системи.

Місце зберігання

Поставте контейнер у темне прохолодне місце з температурою близько 5-10°C. Це може бути підвал, неопалюване приміщення або інша прохолодна зона. Важливо, щоб температура не опускалася нижче нуля градусів.

Догляд у зимовий період

Під час зимового періоду рослину не потрібно регулярно поливати. Достатньо перевіряти ґрунт на вологість раз на кілька тижнів і поливати лише тоді, коли верхній шар ґрунту висохне.

Повернення до активного росту

Навесні, коли температура стабільно підніметься вище 10°C, винесіть контейнер з рослиною на сонячне місце на відкритому повітрі. Одразу після цього почнуть з’являтися нові пагони та листя. Можливо, вам знадобиться підгодувати її невеликою кількістю добрив для стимуляції росту. Не залишайте контейнер з рослиною одразу на вулиці. Її необхідно поступово привчити до свіжого повітря.

Умови для перцю

Перець любить тепло і світло, тому, якщо ви вирощуєте його в контейнері, розмістіть його на сонячному місці або використовуйте додаткове освітлення.

Таке зберігання рослин перцю не лише дозволить подовжити їхній життєвий цикл, але й допоможе зберегти улюблені сорти та подовжити період їхнього плодоношення.