Основна помилка, що допускається при підгодівлі, полягає у використанні добрив «за відчуттями»

Підживлення різноманітними добривами рослин – це важливий етап у догляді, але вони допоможуть лише у тому випадку, якщо ви робитимете все правильно. Про найпоширеніші помилки під час удобрення рослин пише Zielony Ogrodek.

Що не можна робити при підживленні рослин

Підживлення за відчуттями

Основна помилка, що допускається при підгодівлі, полягає у використанні добрив «за відчуттями». Використовуючи занадто високі або занадто низькі дози добрив, це може дуже легко привезсти до засолення грунту, а також сприяти послабленню рослин, які будуть страждати від надлишку або дефіциту окремих елементів живлення.

У визначенні оптимальних доз мінерального добрива вам допоможе аналіз хімічного складу грунту (проводиться в спеціалізованих лабораторіях при районних хіміко-сільськогосподарських станціях).

При визначенні потреб у підживленні буде корисно спостерігати за рослинами-індикаторами, що свідчать про наявність більшої чи меншої кількості певних компонентів у субстраті, тип ґрунту (важкі ґрунти удобрюються інакше, ніж легкі) та потреби окремих видів рослин у поживних речовинах.

Підживлення одним видом добрива

Ще однією помилкою є використання на городі тільки штучних (мінеральних) добрив. Суміші мінеральних добрив не містять органічної речовини і грунтових мікроорганізмів, тому не покращують структуру і властивості грунту в такій мірі, як органічні добрива.

Занадто пізня азотна підгодівля

Неправильна підгодівля рослин азотом також є великою помилкою. Його використовують для швидкого росту і розвитку зеленої маси, тому, якщо внести його занадто пізно (особливо чагарникам, деревам, багаторічним рослинам і газонам),то етап вегетації рослин продовжується і ускладнює їх підготовку до зими.

Пагони дерев і чагарників не дерев'яніють, а листя багаторічників і трав ростуть постійно, тому рослини легко можуть стати жертвою морозів. Щоб цього не сталося, азотну підгодівлю слід завершити до кінця липня.

Прострочені і невдало підібрані добрива

Також помилкою є використання мінеральних добрив всупереч інструкції або після закінчення терміну придатності. Якщо не дотримуватися рекомендацій на упаковці, можна легко отримати «передозування» хімічними компонентами. А якщо використовувати добрива у занадто низькій концентрації, це призведе до пошкодження рослин або не принесе очікуваного ефекту.

Аналогічні наслідки загрожують вам, якщо ви використовуєте прострочене добриво. Інгредієнти, що містяться в ньому, можуть стати несвіжими і менш цінними або вступати між собою в різні хімічні реакції, наслідки яких важко передбачити.