Важливо вкривати мульчею саме ґрунт, а не насипати його гіркою навколо рослини, розташовуючи занадто близько до її стебел або стовбура

Перш ніж використовувати на своїй присадибній ділянці мульчу, необхідно розібратися, що це таке і для чого потрібний цей матеріал на городі. Досвідчені садівники застосовують органічний та штучний матеріал протягом багатьох років та виділили незаперечні переваги такого агротехнічного прийому. Корисні поради щодо осіннього мульчування пише Ukr.media.

Осіннє мульчування ґрунту допомагає вирішити відразу кілька завдань. Все, що вам залишається, це вибрати відповідний субстрат і присипати ним пристовбурові кола та посадки шаром, висота якого не менша за 5-10 см.

Важливо вкривати мульчею саме ґрунт, а не насипати його гіркою навколо рослини, розташовуючи занадто близько до її стебел або стовбура. Здоров'я вашим культурам це не додасть, навпаки, може призвести до загнивання кореневої системи і загибелі. Також такі насипи погано пропускають воду і повітря, і там знаходять собі притулок шкідники та збудники хвороб.

Переваги осіннього мульчування ґрунту

коренева система дерев і чагарників, а також цибулини і коріння багаторічників захищені від коливань температури (це є особливо актуальним у безсніжні зими); волога добре утримується у ґрунті, а рослини, посаджені восени, не потребують додаткового поливу; відпадає необхідність розпушувати ґрунт, тому що покривний матеріал перешкоджає його пересиханню; утворюється додатковий шар гумусу, який служить підживленням для рослин у весняний період; грунт захищений від сильного перегріву навесні і від морозу взимку, що дозволяє вижити корисним мікроорганізмам; насіння бур'янів гірше розвивається; навесні земля буде нехолодна і волога, що посприяє швидкому проростанню посівів.

Правила застосування мульчуючих матеріалів

Для мульчування застосовують різні матеріали: від скошеної газонної трави до подрібненої кори або щебеню. Деякі види мульчі краще підходять одним рослинам, іншим же можуть нашкодити. У якості осінньої мульчі використовуються переважно матеріали натурального походження. Розберемо, які і для яких культур краще підходять.

Низинний торф

Один з найпопулярніших видів осінньої мульчі для усіх культур, його у разі потреби можна укладати навіть зверху снігу, що випав. Мульчування торфом під зиму особливо показане на важкому ґрунті, схильному до утворення кірки. Навесні цей покривний матеріал сприяє швидкому прогріванню ґрунту, утримує вологу і покращує структуру ґрунту.

Сухе опале листя

Теж гарний матеріал для мульчування, але лише у тому разі, якщо воно абсолютно здорове. Укладати листя потрібно товстим шаром. До весни воно перегниває, підживлює ґрунт, підвищуючи його родючість. Також таке покриття запобігає завчасному проростанню деяких культур і захищає їх від загибелі. Навесні саджанці вкопуються у ґрунт разом з шаром мульчі, нову укладати не потрібно. Кращим місцем застосування такої мульчі будуть пристовбурові кола дерев і чагарників, а ось овочі під час сирої зими під листям можуть загнити.

Хвойні голки

Доступний матеріал, який забезпечує ґрунту захист від промерзання і пересихання. Але увагу слід приділити летючим речовинам, які виділяються рослинами цього типу – хвоя активно закислює ґрунт. Тому у першу чергу така мульча підійде лохині, брусниці, рододендронам, гортензіям, вереску і полуниці. Для інших культур виберіть інший покривний матеріал.

Компост

Можна і потрібно застосовувати у якості мульчі компост, але тільки обов'язково добре перепрілий, інакше ви отримаєте надлишок азоту і підігрів ґрунту. Перепрілий компост абсолютно безпечний для більшості рослин, зменшує ймовірність їх зараження хворобами, а також є відмінним добривом.

Тирса

Під час мульчування тирсою потрібно уважно поставитися до її якості. Свіжа і сира не використовується, як і та, що довго лежала і злиплася. Тирсу ретельно просушують і засипають тільки у ті ґрунти, які не піддаються частій обробці. Цією мульчею можна вкривати дерева, ягідні чагарники, цибулинні культури і озимі овочі.

Якщо ви хочете мульчувати рослину плівкою, важливо не забути її прибрати навесні.

Деревна кора

Довговічний і ефективний матеріал для мульчування – деревна кора. Вона дає стабільну температуру ґрунту, перешкоджає перегріву і промерзанню. Використовувати бажано соснову кору, укладати її шаром у 5-6 см. Таку мульчу можна не міняти близько трьох років, а перед посадкою відсувати з грядки граблями. Але не забувайте, що кора, як і хвоя, здатна закислювати ґрунт і підійде не усім рослинам.

Сіно і солома

Для мульчування на зиму добре використовувати сіно і солому. Вони повільно розкладаються, що забезпечує замульчованим культурам довготривалий захист і зберігає у ґрунті тепло, не ущільнюються під вагою снігу і льоду. Але така мульча може містити насіння бур'янів, а також у ній дуже полюбляють влаштовувати свої зимові притулки гризуни.

Також у якості мульчі можна використовувати деякі неорганічні матеріали – спанбонд або темну плівку. Не забувайте тільки, що її слід вчасно прибрати навесні, інакше культури з настанням тепла просто задихнуться. Плівка добре захищає від холоду, утримує вологу, але з появою теплого сонця під нею створюється парниковий ефект, повітро- і вологопроникність ґрунту різко погіршуються. Не усі рослини зможуть це витримати.