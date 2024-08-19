Гладіолуси асоціюються із завершенням літнього сезону та початком навчального року

Хоча сезон цвітіння потихеньку добігає кінця, у серпні клумби все ще можуть зацвісти красиво. Якщо ви шукаєте, якими квітами засадити клумби, аби насолоджуватись цвітінням як найдовше, тоді читайте перелік пізньоцвітучих від «Яскравої клумби».

Гладіолус

Гладіолуси асоціюються із завершенням літнього сезону та початком навчального року. Кожен сорт вартий уваги.Є гладіолуси низькорослі та високі. Найпопулярніші – великоквіткові та гофровані. Вони бувають білі, рожеві, помаранчеві, фіолетові, загалом найрізноманітніші.

Існують одноколірні варіанти і біколор. Період цвітіння тривалий, можна вдосталь насолодитися декоративними особливостями цієї рослини, що цвіте на початку серпня і протягом вересня. А додатковою перевагою культури є висока витривалість.

Мальва

Гідний конкурент гладіолуса за пишністю та виразністю. Ці багаторічні квіти не тільки стійкі до холодів. Їм характерні тривалий період цвітіння та відмінна переносимість несприятливих погодних умов.

Більшість сортів зберігають свої декоративні властивості навіть у вересні та на початку жовтня. Середня висота рослин дорівнює 100-150 см. На прямих стеблах утворюються прості або махрові квіти різного забарвлення. Як і у випадку з гладіолусами: білі, помаранчеві, бордові, лілово-фіолетові та багато інших.

Жоржина

Пік декоративності жоржин випадає на середину літа. Багато сортів найбільш розкішно цвітуть у серпні. Багаторічники такого типу віддають перевагу сонячним ділянкам. Висота рослин зазвичай зупиняється на 100-150 см. Квітки бувають прості, махрові і навіть кулясті. Цвітіння у добрих умовах може продовжуватися до глибокої осені, аж до перших заморозків.

Хризантема

Ще один символ літа, котре закінчується – хризантема. За своєю природою хризантема є напівкущом або трав'янистою рослиною. Найбільші екземпляри виростають до 100 см заввишки і радують великими верхівковими бутонами. Середня висота – 60-70 см. Барвисті багаторічники, що квітнуть у серпні та підходять для вирощування у горщиках.

Золотушник

Трав'янистий і взагалі невибагливий багаторічник, який здатний урізноманітнити дачну ділянку і створити теплу атмосферу у дворику. Рослина досить висока, може виростати до 80-100 см. Пагони прямі, довгі, облистяні темно-зеленим листям, на тлі яких чудово виглядають великі хуртовинні суцвіття.

Забарвлення найпопулярніших сортів може несуттєво різнитися, але в цілому воно однаково сонячне, золотисто-жовте, з поправкою на гру відтінків. Рослина ідеально підходить для змішаних посадок. Виконує роль багаторічника другого плану. Служить симпатичним фоном для яскравіших і менш високих квітів. Дозволяє вдало декорувати зони у глибині саду та маскувати робочі сектори.

Ехінацея

Середнья висота ехінацеї 40-50 см. Стебла прямі, їм характерний незначний розкид, що дозволяє кущу підтримувати компактність. Листя декоративне, зелене, яйцевидно-ланцетне в більшості випадків.

Квітки можуть бути різними за формою та забарвленням, але домінують відносно невеликі рожево-лілові. Вони збираються в суцвіття, діаметр яких досягає 8-10 см. При цьому ви можете купити жовті ехінацеї, білі, оранжеві і навіть оригінальні двокольорові варіанти. Вам гарантовано не тільки гідне видовище для очей, але й насолода для нюхових рецепторів, оскільки ехінацея є джерелом тонкого аромату.