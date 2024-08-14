Якщо підживлювати петунії в контейнерах рідше, ніж раз на два тижні, то це відразу ж відбивається на цвітінні

Вирощування петунії не зажадає від вас надзусиль, але для досягнення найкращого результату потрібно знати її потреби. Якщо ваші квіти надто швидко втратили пишність, то це ще можна виправити. Як це зробити, пише «Зелена садиба».

Оптимальні умови для тривалої декоративності петунії

Для рясного цвітіння цій рослині достатньо 5-6 годин прямих сонячних променів в день. Петунії, замучені спекою, набагато бідніше і менший час цвітуть, хоча і досягають піку декоративності трохи раніше тих, що ростуть в напівтіні.

При виборі контейнера для петунії негативний вплив може мати як занадто мала, так і занадто велика кількість ґрунту. В останньому випадку ґрунт, що не освоєний корінням рослини, може закисати, або петунія почне концентруватися на нарощуванні зеленої маси, а не цвітінні. Мінімальний обсяг при вирощуванні петуній – 3 літри на одну квітку. Але утримання петунії в такому горщику вимагає постійного підживлення рослини.

Добрива для тривалої декоративності петунії

Жоден магазинний чи підготовлений самостійно субстрат не здатний покрити потреби петуній в поживних речовинах протягом всього сезону. При контейнерному вирощуванні петуній в горщик обов’язково додаються довгодіючі добрива для квітучих рослин. Вони є у вигляді гранул, таблеток або паличок. Але і цього, швидше за все, не буде достатньо.

Якщо підживлювати петунії в контейнерах рідше, ніж раз на два тижні, то це відразу ж відбивається на цвітінні. Для підживлення найчастіше використовують комплексні добрива-концентрати в рідкій формі «Для квітучих рослин». Для стимулювання цвітіння можна чергувати кореневе і позакореневе підживлення, а також використовувати стимулятори росту і цвітіння, які продаються в спеціалізованих магазинах для садівників.

Як повернути петунії пишність цвітіння обрізкою

Якщо догляд за петуніями не був досконалим, або якщо вони зростають на палючому сонці, в середині літа у них можна помітити витягування і «облисіння» куща, значне ослаблення цвітіння. Омолоджуючу обрізку петуній зазвичай проводять в середині або наприкінці липня (в залежності від стану куща). При цьому зрізаються 30-50% довжини стебел.

Спочатку така петунія виглядає сумно, але вже через два тижні у неї виростуть нові молоді пагони, що незабаром покриються бутонами. Щоб допомогти рослині відновити зелену масу, після стрижки рекомендується використовувати одноразове підживлення азотними добривами.

Проводячи омолоджуючу обрізку петуній слід мати на увазі, що навіть при стрижці в середині літа вони вже не встигнуть наростити настільки ж довгі пагони, які були раніше. Зате утворять акуратні квітучі кущики. Вони виглядатимуть значно краще, ніж замучені ампелі.

Пересадка петунії для відновлення цвітіння

Зазвичай ніхто не пересаджує контейнерні петунії в середині літа. Однак корінню рослини, посадженої в невеликий горщик, до середини літа стає тісно, ​​що приводить до ослаблення цвітіння. У таких ситуаціях можна вдатися до невеликої хитрості досвідчених квітникарів. Після того, як зійде перша хвиля рясного цвітіння і кущ почне проявляти ознаки «втоми», проводять обрізку надземної частини приблизно на 1\3.

Потім петунію акуратно виймають з кашпо з грудкою землі. Гострим ножем розрізають кореневу грудку так, щоб коріння обрізалось майже наполовину. Для подібної процедури важливо, щоб ніж був добре заточеним і чистим. Корінці мають бути саме відрізаними, а не розірваними. Завдяки цьому коренева система зможе швидко відновитися і наростити молоді вбираючі корінці, що живлять кущ.

Оновлену петунію (не розвалюючи земляну грудку, що залишилася) повертають в той самий горщик, куди досипали свіжий субстрат (замість відрізаного). А ще краще висадити таку петунію в горщик трохи більшого розміру. Потім поливають «Корневіном» і приблизно на тиждень відправляють в тінь, не забуваючи рясно поливати. Протягом перших трьох тижнів кущик раз на тиждень підживлюється добривом з високим вмістом азоту. Потім оновлену рослину можна знову підживлювати раз на два тижні комплексними добривами.

Подібна процедура пересадки петунії до кінця літа-початку осені дозволяє отримати оновлені кущики, які по пишності цвітіння не поступатимуться петуніям на початку літа.