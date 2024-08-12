Всі німфеї любительки сонячного світла, допустима легка півтінь у спекотні години

Німфея – водяна багаторічна рослина, яку легко виростити на своїй водоймі. Як правильно це зробити, пише Fermerstvo.

Посадка німфеї

Оптимальний варіант – придбати в садовому центрі готову рослину, розміщену в горщику. Вирощування з насіння ускладнене не так трудомісткістю процесу, як необхідністю спеціальних умов для їх пророщування.

Місце в ставку та вода

Всі німфеї любительки сонячного світла, допустима легка півтінь у спекотні години. Водойма може бути заповненою водопровідною водою. На щастя, німфеї не особливо залежать від якості та складу води.

Вибір горщика та ґрунту

Для посадки німфеї вибирають пластикові кашпо, діаметр яких більший за висоту. Цей момент важливо врахувати, оскільки кореневища латаття розростаються по ширині, а не по висоті.

Занадто велика ємність не підійде з простої причини: іноді її доводиться витягувати з води, тобто з урахуванням ваги грунту і води вона повинна бути підйомною. Занадто маленьке кашпо вплине на розмір квіток: невелике кореневище – невеликі суцвіття.

Грунт для посадки потрібний високородючий, жирний, глинистий, він менше вимивається водою. При підготовці до висаджування лілії ґрунт змішують з органічними добривами – перегноєм або біогумусом. Стандартна пропорція ґрунту та органіки 7:3.

Алгоритм посадки

Процес посадки саджанця німфеї простий. Горщик заповнюють ґрунтом, не дістаючи до країв 3-4 см. По центру роблять ямку і опускають туди кореневище, засипають ґрунтом. Якщо на саджанці є залишки «рідного» ґрунту, їх не змивають.

Поверх грунту насипають 2-3-сантиметровий шар піску, який захищатиме субстрат від вимивання. Якщо ставок заселений рибками або його часто відвідують жаби, поверх піску викладають шар камінчиків. Чим більше кореневище латаття, тим більшою має бути глибина його посадки. При цьому обов'язково, щоб листя залишалося на поверхні води.

Якщо ставок на ділянці глибокий (більше метра), садити латаття можна безпосередньо в донний ґрунт. Для закріплення кореня використовують дротяні скоби та каміння.

Розміщення горщика з водяною лілією у водоймі роблять поетапно.

на першому етапі горщик розміщують на глибині, що відповідає висоті горщика плюс 10-20 см, використовуючи велике каміння або підставки; у міру відростання листя ємність переміщають на велику глибину; коли листя відросте настільки, що кашпо опуститься на дно, ґрунтові німфеї висаджують.

Більшість сортів і гібридів німфеї повністю приживаються за кілька тижнів і починають активно цвісти в певні терміни. Не підходять для вирощування німфей ставки, де встановлені фонтани. Бризки, що потрапляють на листя, перекривають продихи, розташовані на верхній стороні і рослина починає гнити.

Догляд за німфеєю в ставку

Догляд за німфією мінімальний. Полив їй не потрібен, випалювати бур'яни, розпушувати ґрунт також не треба. Весь догляд складається з проріджування пагонів і видалення старих, старого листя і відцвілих квіток. Всі поживні речовини, необхідні німфеям для повноцінного розвитку, закладаються в субстрат під час посадки (пересадки).

Кращий варіант підживлення – добрива пролонгованої дії, що повільно розчиняються водою. Їх додають безпосередньо при приготуванні ґрунту. Спеціальні добрива для водяних лілій:

Osmocote;

Basacote;

Plantella (пролонгованої дії);

Ava (пролонгованої дії).

Підживлення не потрібні, якщо ставок на ділянці природного походження, оскільки мул на дні – найкраще добриво.