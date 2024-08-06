Дворічники краще сіяти в червні-липні, а в серпні саме час висаджувати зміцнілу в теплицях розсаду на постійне місце
Серпень починає перехід літа в осінь, але це все ще час активних робіт у саду. Зокрема, у серпні саджають деякі види квітів, а деякі пересаджують.
Які квіти саджають у серпні
Далеко не всі квіти можна саджати в кінці літа або восени, але є багаторічники і види, що вирощуються як дворічні рослини, котрі якраз і потребують осінньої посадки, пише «Флористікс». До таких квітів належать:
китайська гвоздика;
шток-троянда (мальва);
флокси;
віола;
незабудка;
рудбекія;
садові дзвіночки і ромашки;
стокротки;
клематиси;
мускарі;
крокуси;
дельфіній.
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