Серпень починає перехід літа в осінь, але це все ще час активних робіт у саду. Зокрема, у серпні саджають деякі види квітів, а деякі пересаджують.

Які квіти саджають у серпні

Далеко не всі квіти можна саджати в кінці літа або восени, але є багаторічники і види, що вирощуються як дворічні рослини, котрі якраз і потребують осінньої посадки, пише «Флористікс». До таких квітів належать:

Як посадити квіти в серпні

Дворічники краще сіяти в червні-липні, а в серпні саме час висаджувати зміцнілу в теплицях розсаду на постійне місце. Наприкінці серпня саджають цибулинні і дрібноцибулинні рослини, а також сіють ті багаторічні, насіння яких при зберіганні втрачає прорісність, наприклад, купальниця або простріл.

Перед посадкою добре пролийте підготовлену грядку. Дрібне насіння попередньо змішайте з сухим торфом або з піском і посійте його на глибину 2-2,5 см, а зверху присипте легким ґрунтом, змішаним із перегноєм. До проростання накрийте посів плівкою, захищаючи його від птахів і швидкого висихання ґрунту.

Які квіти і в який час пересаджувати в серпні

У серпні можна зайнятися розподілом і пересадкою примул, конвалій, лілій, алісумів, армерій, дельфініїв, маргариток, ломикаменів, півоній, флоксів та ірисів. Дельфінії примули потрібно ділити і розсаджувати кожні два роки, інакше вони просто пропадуть. Примули ділять і пересаджують в першу декаду серпня, а півонії пересаджують в другу. У третій декаді серпня ділять і розсаджують цибулинні квіти.

Лілії ділять і пересаджують кожні 4-5 років, і слушний час для цього – кінець серпня або початок вересня. Всі перераховані квіти до цього часу вже відцвіли і перебувають у стані спокою. Посаджені в серпні рослини, пройшовши загартовування в землі в суворі зимові місяці, навесні зростають.

Як пересаджувати квіти в серпні

Кореневищні квіти викопують із землі, змивають із них ґрунт водою зі шланга і розламують або ріжуть кореневище на частинки таким чином, щоб на кожній були бруньки відновлення. Зрізи і розломи притирають сухою золою або деревним вугіллям, але можна обробити рани розчином будь-якого мідьвмісного препарату.

Цибулини лілій, тюльпанів, нарцисів та інших подібних рослин виймають із землі і, якщо підземна частина сильно розрослася, ділять гнізда цибулин, обробляють зрізи і розсаджують – нові рослини зацвітуть вже в майбутньому році. Якщо ви виявили цибулинки-дітки на стеблі вище основи, відокремте їх і посадіть для дорощування, щоб за два-три роки отримати повноцінну квітучу лілію.