Сандалі для аерації газону

Газон на ділянці, звичайно, виконує декоративну функцію. Але щоб трава була вишуканого смарагдового кольору, за нею потрібно регулярно доглядати упродовж усього сезону. Та досить особливої уваги газон потребує саме восени: його потрібно підготувати до зими, щоб травичка з галявини радувала око навесні.

Що таке аерація газону

Аерація газону «провітрювання» – профілактичний захід, спрямований на насичення коренів рослин повітрям. Верхній шар дерну проколюється на певну глибину (не менше 7 см), забезпечуючи глибокий підхід води і повітря до підземної частини газону, пише Еuro.pravda. Така процедура потрібна, якщо є:

занадто повільне зростання трави;

її швидке в'янення;

пожовтіння рослинності;

застій рідини після дощу або чергового поливу, нерідко з утворенням великих калюж на ділянці.

Чим провести аерацію

Всі сучасні аератори умовно можна розділити на два види:

механічні конструкції досить примітивні і в найпростішому варіанті представлені у вигляді граблів, сандалей або барабанів з шипами. Просто пройшовшись по газону, в землі залишаються потрібні проколи і при цьому людині не доводиться мати справу із зайвим шумом або небажаними вихлопами шкідливих речовин. Однак, механічні аератори більше підходять невеликих територій;

автоматична техніка. При виборі автоматичного аератора, варто відразу ж визначитися з бажаним типом його двигуна. Бензинові конструкції більш мобільні, потужні. Єдиним значним недоліком вважається їх вага. Електричні аератори зручні у використанні, економні і захищені від стрибків напруги, а зі слабких сторін можна виділити тільки залежність від розетки (далеко від дому з ними не попрацюєш).

Вила і граблі

Для аерації невеликої прибудинкової галявини цілком підійдуть вила або граблі. В обох випадках землю проколюють на глибину 7-13 см. Між рядами проколів варто залишати 10-15 см вільного простору, щоб отвори в грунті не були дуже частими. Використання такого інструменту може здатися виснажливим, але при обмеженому просторі і для економії коштів він буде цілком доречним.

Граблі-менш зручні в застосуванні, але завдяки коливанню поверхні відбувається ще й розпушування землі, що також сприяє поліпшенню повітрообміну між кореневою системою трави і зовнішнім середовищем. В процесі аерування за допомогою граблів можна одночасно прибрати з поверхні газону залишки скошеної трави, сухе листя і коріння бур'янів, правда, щоб не зіпсувати газонну поверхню слід попередньо підстригти траву.

Сандалі

Сандалі з вертикальними шипами багато в чому нагадують вищезгадані граблі, хіба що зубців на поверхні більше і вам не доведеться використовувати руки. Щоб спростити собі прогулянку при аеруванні, важливо піднімати підошву чітко паралельно поверхні грунту, опускаючи її на землю всією площею.

Сандалі для аерування складаються з металевої або пластикової підошви, що кріпиться до звичайного взуття за допомогою декількох ременів і приєднаних до неї шипів, довжиною по 3-5 см .