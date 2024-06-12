Погода і пора року також впливають на те, скільки води потребує ваш газон

Часто, щоб полегшити роботу з газоном на подвір’ї, люди встановлюють автоматичні розприскувачі води, які працюють майже безперестанку. Скільки часу потрібно поливати газон, щоб не зіпсувати його, читайте на ZAXID.NET.

Види трави

Для початку потрібно дізнатися, який тип трави у вас росте. Існують трави теплого та холодного сезону, які підходять для різних регіонів та погодних умов, пише Southern Living.

Теплолюбні трави:

бермудська трава;

св. Августина;

стоколос.

Вони добре пристосовані до спекотного сухого клімату, а тому мають менші потреби у воді, ніж види, які процвітають у прохолодних вологих умовах. Ретельного поливу раз на тиждень зазвичай достатньо, щоб ваш газон в теплу пору року залишався здоровим.

Газон для прохолодної погоди найкраще росте при холодних температурах і здебільшого потребує більше води, порівняно з травою теплої пори року.

Трави прохолодної пори року:

тонконіг лучний;

райграс багаторічний;

костриця тонколиста.

Вони зазвичай потребують більше води, оскільки вони мають більш поверхневу кореневу систему, яка менш ефективно поглинає воду, ніж види з розгалуженим корінням.

Погода і пори року

Погода і пора року також впливають на те, скільки води потребує ваш газон. Якщо йдуть дощі, то вам потрібно поливати його рідше, порівняно зі спекотними днями.

Спекотне сухе літо може вимагати частішого поливу, тоді як прохолодні вологі весна або осінь можуть потребувати меншого поливу.

Якщо поливати траву щодня, коріння може стати неглибоким, що призведе до стресу і поганої реакції трави у випадку посухи. Рідший полив тренує коріння рости сильним і більш стійким до посухи.