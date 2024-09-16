Не варто садити троянди під розлогими деревами, біля високого паркану, в глухих закутках

Багато садівників вважають, що осінь – найсприятливіший час для посадки троянд у відкритий ґрунт. Кущі, що добре прижилися і успішно перезимували, навесні більш активно ростуть і набагато швидше зацвітають. З середини вересня по початок жовтня ґрунт все ще добре прогрітий і зволожений, а сонце світить менш інтенсивно, тому троянди не потрібно буде притіняти, як при висаджуванні навесні.

Яке освітлення потрібне трояндам

Не варто садити троянди під розлогими деревами, біля високого паркану, в глухих закутках, окрім шкідливої тіні, там ще й погана провітрюваність, а циркуляція повітря важлива, щоб уникнути «вологолюбних» захворювань та активності шкідників, пише «Світ рослин».

Ідеальне місце для троянди:

затишне, закрите від протягів, але з хорошою циркуляцією повітря;

добре освітлене (переважно орієнтоване на південь);

захищене від сонця у спекотні години.

Трояндам потрібен баланс. З одного боку – без рясного освітлення від шести годин на день бутони будуть дрібними (або ж кущ взагалі не зацвіте). З іншого – прямі сонячні промені можуть спричинити в’янення пелюсток. Особливо вразливі до цього чайно-гібридні, паркові та плетисті троянди, тому їм рекомендований південний схід.

Який ґрунт підходить для троянд

Оптимальний ґрунт для троянд – пухкий, родючий, слабокислий або нейтральний (рН 5,8–6,5). Можна садити квіти в чорнозем або суглинок. За необхідності ґрунт адаптують:

дуже важку землю розпушують нейтральним торфом, вермикулітом, агроперлітом;

бідні піщані ґрунти збагачують біогумусом, компостом, універсальним садовим ґрунтом;

кислі ґрунти (рН < 5,5) розкислюють доломітовим борошном;

лужні ґрунти (рН > 7) підкислюють перепрілою хвоєю, кислим торфом, сіркою.

Троянди добре розвиватимуться на ділянці, де ростуть: кропива, лобода, пирій, ромашка, осот.

Вологість для троянд

Трояндам потрібна постійна зволоженість, але без застою води. Земля має бути добре дренованою, не заболоченою. Не варто садити квіти в низині, куди стікатиме дощова вода.

Підготовка ділянки

Необхідно видалити бур’яни та рештки інших рослин. Вони не лише займають місце, а й приваблюють шкідників. Надалі бур’яни потрібно буде регулярно прибирати, оскільки вони конкурують з квітами за поживні речовини.

Підготовка саджанця

Саджанці троянд повинні бути міцними, без плям, не пошкодженими біля основи. Здорові стебла – зелені, пружні, без надломів на здерев’янілій частині. На саджанцях культурних троянд помітне місце щеплення. Сплячі бруньки почнуть розвиватись вже весною, але їхня присутність вказує на якість рослини.

Для підготовки саджанця слід:

звільнити кореневу систему від пакування;

акуратно розправити корені;

замочити кореневу систему в розчині «Актари», «Твікса» чи «Антихруща» для захисту від шкідників (замість цього можна покласти в посадкову ямку капсулу «Ініціатора»).

Бажано зрізати зайві бруньки: достатньо лишити 3–4 штуки на кожному відростку. Внаслідок цього рослина буде віддавати всі сили розвитку коренів.

Зрізи пагонів троянд покривають воском, це роблять для того, щоб через свіжий зріз в рослину не потрапили збудники захворювань та не випаровувалась волога. Знімати цей віск не потрібно, він з часом розтане під дією сонячних променів.

Підготовка посадкової ями

Посадкова яма має бути трохи більшою, ніж коренева система. Дно розпушують-розбивають вилами, а зверху викладають дренажний шар (керамзит, галька тощо).

Поміщають в лунку капсулу «Ініціатора», препарат підвищує приживлюваність рослини та протягом 10 місяців захищає від шкідників. Важливо тільки, щоб корені безпосередньо не торкались капсули.

Садити троянду можна двома способами:

саджанець поміщається у ямку, щільно присипається землею, а згодом це місце поливається; в ямку заливається велика кількість води, далі туди ставлять саджанець і засипають його.

Суха посадка підходить для місцевостей з підвищеною вологістю, мокра — для посушливих ділянок. Останній метод вважається ідеальним для відкритої кореневої системи - рослина легко приживається.

Добрива при посадці

Трояндам необхідне підживлення. Тому в посадкову яму додають одне з добрив:

суперфосфат – зміцнює корені та підвищує імунітет;

калійно-магнієве добриво – захищає від грибкових хвороб;

«Екоплант» – підвищує стійкість до холоду, посухи та захворювань.

Посаджену рослину слід пролити укорінювачем, який стимулює ріст кореневої системи та підвищує стресостійкість троянд.

Що треба знати

Щоб саджанці троянд добре вкорінились, досвідчені садівники радять дотримуватись деяких рекомендацій. А саме:

заглиблювати місце щеплення (окуліровки) на 5 см;

злегка утрамбовувати землю біля куща, щоб уникнути повітряних кишень;

не використовувати мульчування, оскільки воно стає причиною розвитку грибка;

троянди з відкритим корінням дві години тримати у воді перед посадкою.

Щоб квіткам не було тісно, слід дотримуватись дистанції. Відстань між кущами:

для плетистих троянд — 2–3 м;

для паркових — 1–2 м;

для штамбових, чайно-гібридних, флорибунди — 0,5–1 м;

для бордюрних — 50 см.

Можна висадити між трояндами кущики лаванди чи чорнобривців – тоді клумба виглядатиме естетичніше. Водночас відстань від високорослих багаторічників (лілій, півоній, дельфініуму) повинна бути мінімум 50 см.