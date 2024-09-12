Вносити добрива для півонії необхідно до середини осені

Правильний догляд за півоніями дозволяє виростити красивий кущ, отримати більш пишне та тривале цвітіння. У різний час року квітка потребує різного підходу у догляді. Як правильно підгодовувати, поливати та обрізати кущі півоній восени, пише Agromarket.

Забагато добрив

Часта поширена помилка, яку люди припускаються під час підготовки півонів до зими — це внесення занадто великої кількості добрив восени. Хоча добриво півонів важливе для їх зростання та розвитку, надмірність може призвести до того, що рослина дасть занадто багато листя, що зробить її більш сприйнятливою до зимових ушкоджень. Вносити добрива для півонії необхідно до середини осені. Це забезпечить рослині достатньо поживних речовин, щоб вона могла вирости сильною і здоровою, без надмірної стимуляції її зростання перед зимою.

Надмірний полив

Ще одна помилка, яку допускають люди при підготовці півонії до зими – це надмірний полив. Хоча важливо добре поливати півонії протягом осіннього періоду, надмірний полив може призвести до того, що коріння рослини стане занадто вологим, що може викликати гниття та інші захворювання.

Коли зрізати півонії

Третя помилка, яку припускаються люди, це невідповідний час обрізки рослин. Обрізка півоній важлива для їхнього здоров'я та росту, але її слід робити у потрібний час, щоб не пошкодити рослину. Півонії слід обрізати двічі на рік: після закінчення цвітіння та восени. Після цвітіння зрізають квіти, що відцвіли, щоб кущі не формували насіннєві коробочки і не витрачали на це сили.

А ось весь масив листя зрізають в середині осені, коли воно повністю пожовтіє. Обрізка в невідповідний час може призвести до того, що рослина стане більш сприйнятливою до зимових пошкоджень, тому важливо дотримуватися правильного графіку обрізки. Краще обрізати листя, це дозволить уникнути поширення інфекційних захворювань, та й естетичний вигляд буде набагато кращим.