Найбільш поширена помилка – це внесення занадто великої кількості добрив восени

Півонія – красивий трав'янистий багаторічник. Є різні види та сорти, але найбільш поширені в наших садах півонії трав'янисті. Як підготувати їх до зими, розповідає AgroMarket.

Обрізка півонії

Особливості обрізки залежать від виду, однак загалом на добрих, сильних кущах необхідно залишати пагони на висоті 4-5 см над землею. Також важливо обрізати півонії, якщо рослина уражена грибковими або бактеріальними захворюваннями, які зазвичай розвиваються восени і можуть занапастити рослину. Видаляючи хворе або пошкоджене листя, ви можете запобігти поширенню хвороб і сприяти здоровому зростанню навесні.

Листя зрізають, коли воно повністю пожовтіло, зрізати його одразу після того, як відквітли півонії, не потрібно.

Внесення добрив

Осінні добрива забезпечують рослину необхідними поживними речовинами, щоб пережити зиму та сприяти здоровому зростанню навесні. Рекомендується використовувати добриво повільної дії, що містить збалансоване співвідношення фосфору та калію. Це допоможе рослині зміцнити коріння та накопичити енергію на зимові місяці. Добрива вносяться у першій половині осені.

Полив півоній

Правильний полив необхідний, щоб підготувати кущі до зимових місяців. Якщо осінь видалася посушливою та відсутній полив, це може позначитися на майбутньому цвітінні. Рослина може не закласти квіткові бруньки.

Частоту поливу слід зменшувати по мірі зниження температури, але все одно важливо стежити за тим, щоб ґрунт залишався постійно вологим. Надмірний полив може призвести до кореневої гнилі, тому важливо знайти баланс. Поливу раз на тиждень має бути достатньо, але це може змінюватись в залежності від клімату та стану ґрунту. Кількість води повинна бути достатньою для ретельного зволоження ґрунту. Хороше практичне правило – краще поливати рідше, але добре зволожувати ґрунт, ніж часто й мало.

Правильний дренаж теж важливий, інакше надлишок води може накопичуватися та призводити до кореневої гнилі. Рекомендується садити півонії в ґрунт, що добре дренується, і додавати органічні речовини, такі як компост або торф, для поліпшення структури ґрунту. Крім того, важливо уникати поливу листя рослини, оскільки це може призвести до розвитку грибкових захворювань.

Головні помилки при підготовці півоній до зими

Найбільш поширена помилка – це внесення занадто великої кількості добрив восени. Хоча воно важливе для зростання та розвитку півоній, надмірність може призвести до того, що рослина дасть занадто багато листя, що зробить її більш сприйнятливою до зимових ушкоджень. Вносити добрива для півонії необхідно до середини осені. Це забезпечить рослині достатньо поживних речовин, щоб вона могла вирости сильною і здоровою, без надмірної стимуляції її зростання перед зимою.

Друга помилка – надмірний полив. Він може призвести до того, що коріння рослини стане занадто вологим, що може викликати гниття та інші захворювання.

Третя помилка – невідповідний час обрізки. Півонії слід обрізати двічі на рік: після закінчення цвітіння та восени. Після цвітіння зрізають квіти, що відцвіли, щоб кущі не формували насіннєві коробочки і не витрачали на це сили. А ось весь масив листя зрізають в середині осені, коли воно повністю пожовтіє. Обрізка в невідповідний час може призвести до того, що рослина стане більш сприйнятливою до зимових пошкоджень.

Що робити з півонією взимку

Після обрізки в деяких регіонах півонії може знадобитися додатковий захист. Укриття можна спорудити з сухого листя, ялинових гілок, агротканини. У південних регіонах більшість сортів трав'янистих півоній при правильній осінній підготовці без проблем зимують у відкритому ґрунті. Якщо у вашому регіоні малосніжні зими зі суттєвими морозами, тоді краще цінні сорти вкрити.