Садити троянду можна до настання стабільних заморозків

Займатися осінньою посадкою троянд можна до настання стабільних заморозків, щоб у наступному сезоні вже милуватися новими квітами. Що допоможе гарантовано прижитися саджанцю, розповідає «Флорист-Х».

Заповнивши лунку родючою сумішшю ґрунту з компостом, додайте в неї чудове добриво, створене саме для вкорінення саджанців після посадки. Це дієвий органічний укорінювач, до складу якого входять морські водорості, що сприяють розвитку потужної кореневої системи, а також інші цінні елементи, що прискорюють приживання саджанців.

Цей комплекс, що так і називається – «Добриво для посадки саджанців», також сприяє утриманню у ґрунті вологи, тому надалі можна буде поливати рослину рідше. Норма витрати добрива на однорічний саджанець – 50 г, на дво- чи трирічний – 100 г. Висипте добриво в лунку і змішайте його із ґрунтовою сумішшю.

Злегка підрізавши коріння саджанця, посадіть його і засипте лунку змішаним з добривом ґрунтом. Навколо саджанця сформуйте широку кругову канавку, в яку вилийте 10 л розчину двох препаратів – «Оздоровлювач ґрунту» та «Біозахист від хвороб». Витрата – по 30 мл кожного препарату на 10 л води. Цей коктейль прискорить приживання саджанця і захистить його від захворювань. Ці біопрепарати чудово працюють навіть восени, коли температура повітря та ґрунту значно знижується.

Коли розчин вбереться, замульчуйте канавку торфом. Органіка зберігатиме в ґрунті вологу і зігріватиме коріння саджанця, якщо почнуться заморозки: поки рослина не укорениться, її потрібно захищати.