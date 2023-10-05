Під снігом тюльпани чудово збережуться і навесні добре зійдуть

Як і у кожної рослини, у тюльпанів є свої умови вирощування. Наприклад, цибулини тюльпанів краще висаджувати у відкритий ґрунт у середині осені, під зиму. Осіння посадка тюльпанів – справа відповідальна, адже від того, наскільки успішно вона пройде, залежить привабливість вашої весняної клумби. Як правильно садити тюльпани під зиму та коли це варто робити, розповідає «Флорист-Х».

Коли садити тюльпани восени

Для вкорінення цибулин у ґрунті потрібно щонайменше чотири тижні, і якщо посадка тюльпанів проведена із запізненням, цибулини до заморозків можуть не встигнути відростити коріння, і навесні ваші тюльпани запізняться з цвітінням або не зацвітуть узагалі. Крім того, пізно висаджені в ґрунт рослини будуть слабкіші й сприйнятливіші до хвороб.

Оптимальні терміни посадки тюльпанів – із кінця вересня до кінця жовтня. Однак і кліматичні, і погодні умови у вересні в різних регіонах можуть сильно відрізнятися, тому визначати час посадки тюльпанів краще не за календарем, а за станом ґрунту й погоди. Висаджувати цибулини тюльпанів можна тоді, коли температура ґрунту на глибині 10 см становить +7-8°C. Згідно з посівним календарем, сприятливі для висадки цибулинних у жовтні 16, 17, 21, 22, 25, 26 числа.

Ґрунт для тюльпанів

Підготуйте для тюльпанів сонячну, захищену від вітрів ділянку з невисоким рівнем ґрунтових вод і пухким нейтральним або слабколужним ґрунтом, краще піщаним. Важкі глинисті ґрунти розбавляють піском. Кислий ґрунт перед посадкою цибулин потрібно вапнувати – внести по 200-500 г крейди або люсованого вапна на кожен м² площі залежно від рівня кислотності ґрунту.

Землю на ділянці бажано глибоко перекопати, додаючи на кожен м² по 100-150 г деревної золи, 2 відра торфу (перегною дво-трирічної витримки або компосту), 50 г суперфосфату, 30 г сульфату калію і 25 г аміачної селітри. Але не використовуйте ні в якості добрива, ні для подальшого мульчування ділянки свіжий гній, оскільки це може призвести до опіку коренів і грибкових хвороб. Не вносьте також на ділянку з тюльпанами мінеральні добрива, що містять хлор.

Як садити тюльпани

Глибина посадки тюльпанів дорівнює трьом діаметрам цибулини. Тобто дрібні цибулини занурюють на глибину 7-8 см, а великі – на 12-15 см. Але при посадці слід враховувати склад ґрунту: на легких ґрунтах цибулини висаджують на 2-3 см глибше норми, а на важких – на 2-3 см мілкіше. При занадто глибокій посадці цибулинки майже не утворюють діток, а при занадто мілкій вони можуть потерпіти від морозів.

Перед посадкою цибулини тюльпанів слід уважно оглянути, відбракувати пошкоджені та хворі, й відібрати для посадки щільні цибулинки без плям. Для профілактики безпосередньо перед висадкою потримайте цибулини півгодини в рожевому розчині перманганату калію. Якщо осінь суха, пролийте ямки або борозну перед посадкою водою.

Розмістіть цибулини в ряду на відстані 8-10 см одна від одної при міжряддях завширшки не менше 20-25 см – в середньому на одному м² можна посадити до 50 великих цибулин. При посадці опудріть цибулину деревною золою, помістіть у ямку або борозну й переконайтеся, що під денцем цибулини не утворилася повітряна кишеня – злегка втисніть цибулину в ґрунт, після чого присипте зусібіч піском, а потім сумішшю торфу й перегною. Після посадки утрамбуйте поверхню ділянки й полийте її.

Догляд за тюльпанами після посадки

Доглядати за цибулинами в поточному році вам уже не доведеться, хіба що в разі аномально сухої осені потрібно буде провести полив тюльпанів, а коли встановиться мінусова температура й ґрунт промерзне на глибину 4-5 см, слід буде вкрити посадку мульчею – шаром тирси, торфу, подрібненої кори чи соломи завтовшки 3-5 см. У малосніжну зиму нашкребіть по двору і накидайте на тюльпани маленький замет – під снігом тюльпани чудово збережуться і навесні добре зійдуть.